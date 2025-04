Rekordní ztráta podpory Trumpovi vadí, Musk končí i kvůli politickému neúspěchu, popisuje Ciglerová

Americký prezident Donald Trump po 100 dnech v Bílém domě zaznamenal rekordní pokles obliby. Podle průzkumu televize Fox News, je Trump nejméně populárním americkým prezidentem za posledních 80 let. „Ztráta podpory mu vadí, průzkumy oblíbenosti jsou takový jeho energetický nápoj. Proto se hned obrátil proti lidem, kteří je dělají, a řekl, že by měli být vyšetřováni,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus americká zpravodajka Deníku N Jana Ciglerová.

