Jak rychle se dostal Regeneron Trumpovi, mě překvapilo, říká biolog, který přípravek testoval

Český molekulární biolog a genetik Michal Gaži pracuje v americké laboratoři, kde se testují potenciální vakcíny a léky primárně proti ebole nebo viru Marburg. Po vypuknutí pandemie covid-19 se na ni obrátily farmaceutické firmy s prosbou, aby testovala jejich vakcíny a léky na tuto nemoc. „Ta práce se minimálně zdvojnásobila. Máme vybavení a laboratoř v nejvyšším stupni zabezpečení a také asi tři tisíce opic různých druhů," popisuje Gaži. Praha 19:48 9. května 2021

„První, kdo se na nás obrátil, byla firma Regeneron s jejich monoklonálními protilátkami. Máme s ní dlouhodobou spolupráci. Druhá firma byli Pfizer/BioNTech a teď testujeme vakcíny pro Novavax,“ říká Gaži z texaského biomedicínského výzkumného institutu, který je jediným soukromým neziskovým zařízením pro výzkum infekčních nemocí.

Právě přípravek od firmy Regeneron dostal i tehdejší americký prezident Donald Trump poté, co sám onemocněl covidem. „Byli jsme z toho sami překvapeni. Dělali jsme studii, viděli jsme, že to funguje. Ale že jsme si pak ve zprávách přečetli, že prezident si nechal naordinovat kromě jiného Regeneron, to nás překvapilo,“ vzpomíná a připouští:

„Byli jsme hrdí, že jsme součástí toho vývoje, ale abych byl upřímný, taky nás překvapilo, jak rychle se to k prezidentovi Trumpovi dostal. Hlavní zodpovědnost byla na jeho lékařích.“

Gaži si myslí, že podání přípravku Regeneron právě americkému prezidentovi pomohlo lék zviditelnit.

„Na druhou stranu se mi přístup prezidenta Trumpa tak úplně nelíbil, jak tu nemoc zlehčoval. Ano v prvních fázích pandemie, kdy se snažil nevyvolávat paniku a lidi uklidňovat. Ale později už mi přišlo, že by bylo lepší nechat o tom informovat vědce a lékaře a nezlehčovat to.“

