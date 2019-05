Nález oživil vzpomínky na anglickou internátní školu. Ta před útrapami války ukrývala československé děti

„Toto je pár věcí, co jsme nedávno našli, když jsme měnili prkna v podlaze. Vypadá to jako stránky ze sešitu. Tady je matematika a tady seznam dívčích jmen. Byl to nečekaný nález. Dáme si ty papíry zarámovat a vystavíme je,“ říká Radiožurnálu Peter.

Ukazuje přitom zažloutlé chatrné papíry popsané řádky modrého inkoustu. Děti, které je před skoro 80 lety psaly, chodily do školy, která zde sídlila.

Hotel Abernant Lake pronajala v roce 1943 československá exilová vláda v Británii. Na bezpečném místě ve Walesu, kam se už německé bombardéry nedostaly, pak zřídila internátní školu. V ní žily a učily se i mnohé Wintonovy děti. Mezi nimi i paní Milena, tehdy Fleischmannová.

„Nás se tam sešlo asi 120 dětí. Samí Češi a Slováci, jedna anglická učitelka a profesoři byli vojáci, protože v roce 1940 přijelo české vojsko do Anglie. V něm byli učitelé, profesoři a ti se vybrali. Museli si napsat vlastní učebnice, protože nic nebylo,“ vzpomíná zanedlouho devadesátiletá Milena Grenfellová-Bainesová.

Městečko Llanwrtyd Wells, které se hrdě hlásí k tomu, že je nejmenším městem Velké Británie, leží v kopcích středního Walesu. Na tři roky se stalo náhradním domovem pro děti, které uprchly často bez rodičů z okupovaného Československa.

Živá historie

„Pro obyvatele města to byla zcela nová zkušenost. Mnozí nikdy v životě Llanwrtyd neopustili a teď tady byla tak velká skupina dětí odněkud z východní Evropy. Škola ale velmi dbala na to, aby měla s obyvateli města dobré vztahy a záhy uspořádala koncert, na který přišlo celé město,“ popisuje učitel Bryn.

„Děti předvedly národní tance, zpěvy a na závěr zazpívaly velšskou národní hymnu. Pamětníci vzpomínali, že jediné oko nezůstalo suché. Obyvatelé města Llanwrtyd přijali děti za vlastní,“ dodává.

Přesto, že dnes jsou ve městě již jen poslední dva nebo tři přímí pamětníci, historie československých dětí je stále živá. To potvrzuje i Peter, nynější majitel hotelu Abernant Lake.

„Pocházím ze severního Walesu a tu historii jsem neznal. Přijde mi naprosto fascinující. Občas sem přijdou bývalý studenti této školy nebo jejich potomci, aby se podívali, kde jejich rodiče a prarodiče přežili válku. Chceme, aby ta historie zůstala zachována,“ popisuje.

Po válce se většina dětí, včetně Wintonových, rozprchla po světě. Do někdejšího hotelu Abernant Lake se ale neustále vracely.

Při jednom takovém setkání v roce 1985 zasadili bývalí absolventi československé internátní školy lípu. Nápis na kovové tabulce hlásá: „Město Llanwrtyd Wells, nejmenší v celé zemi, zůstane navždy v našich srdcích tím největším.“