Bahno, mrtvé ryby a infekce. Dobrovolníci čerpají vodu ze zaplaveného a ostřelovaného Chersonu

Ukrajinské město Cherson a celou oblast podél jižního toku Dněpru ohrožují následky záplavové vlny. Tu způsobilo odpálení hráze Kachovské přehrady šestého června. Po deseti dnech voda sice opadává, ale město se potýká s bahnem a nebezpečím infekcí. V Chersonu je i zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Od stálého zpravodaje Cherson 16:06 16. června 2023

V Chersonu nás přivítala nejenom mírná kanonáda, ale také paní Ludmila, která tady řídí jeden ze skladů humanitární pomoci. Je kaplankou, je pastorkyně v kostele, který je zaplavený. Původně v něm měly sklad humanitární organizace a teď ho mají v centru města, které je výše položené.

Právě před chvílí někam po telefonu diktovala seznam věcí, které jsou v dané chvíli nejpotřebnější. Voda ustupuje a zůstává po ní bahno, mrtvé ryby, kal a nebezpečí šíření infekcí.

Ludmila v současnosti organizuje dodávky pro záchranáře a pro dobrovolníky, ty, kteří evakuují lidi a ještě dál prohledávají zatopené části města. Rybářské boty a dlouhé rukavice, aby alespoň zahalily části těla, které budou ve vodě, a aby se nenakazili, protože tam teď bude dost všelijakých infekcí.

Rusové dnem i nocí ostřelují město. Paní Ludmila má podezření, že míří schválně do obchodů, aby tady lidé neměli jídlo. Obchodů s potravinami tu zůstalo velmi málo. Ostatní obchody otevřít ani nezkoušely. Bojí se, že jakmile by otevřely a někdo je nafotil s geolokací a zapnutými polohovými službami, okamžitě by je zasáhla nějaká ta střela, granát, raketa. I to už se stalo.

Výstaviště ve městě je dost poškozené. Stalo se to nedávno. Všechny velké podniky, všechny hypermarkety, všechno bylo rozbité. Dorazili jsme k ostrovu, přesněji řečeno před most, kde je kostel, centrum humanitární pomoci a její distribuce.

Odmítají se evakuovat

Tady ještě před několika dny byla voda, na domech kolem je vidět, že sahala do výšky dvou metrů, teď už po ulici jenom teče takový potok. Už se tady dá projít i projet auty. Všude jsou kolem ještě záchranářská auta s pomocí, protože na ostrově zůstávají stovky lidí, kteří se odmítají evakuovat.

Obyvatele zaplaveného chersonského ostrova evakuovali například Váňa a Andrij, kteří odčerpávají vodu ze zaplavených sklepů. Pomoc v podobě pump jim poslala jiná ukrajinská města. Váňa a Andrij neopustili své město ani na moment. Byli tady na začátku ruské invaze, potom v době okupace, zažili osvobození, záplavy a teď pomáhají odstraňovat jejich následky.

Váňa jenom nevěřícně kroutí hlavou nad tvrzením ruské propagandy, že si Ukrajinci hráz Kachovské přehrady odpálili sami. Ale jeho slova přerušuje další útok, což Andrijovi poskytlo důvod k zamyšlení. „Pokud se Rusko nerozpadne, mír nebude na Ukrajině ani v jiných zemích.“