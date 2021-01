Eurotunel zvládl první zkoušku po odchodu Británie z celní unie. Doprava zatím zůstává plynulá

Otevřený byl před 26 lety a denně odbaví na 5000 kamionů. Eurotunel, klíčová tepna mezi oběma břehy kanálu La Manche, má za sebou první zatěžkávací zkoušku po vystoupení Velké Británie z celní unie a vnitřního evropského trhu. Kdy vedení Eurotunelu očekává větší nápor? A jak se změnil režim na hranici? Od zpravodaje z místa Calais 7:06 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prostřednictvím Eurotunelu se odehrává 25 procent obchodní výměny mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Ročně se tady převeze zboží v hodnotě 140 miliard eur | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Každý den projede Eurotunelem v průměru 60 tisíc lidí. Běžní turisté ale tady změny na britsko-unijní hranici tolik nepocítí. Velká Británie není v schengenském prostoru, a tak bylo i dříve nutné mít cestovní doklady. Se změnami ale musí počítat hlavně nákladní doprava.

„Ještě předtím, než kamion přijede do Eurotunelu, dopravce vyplní online celní prohlášení. V tomto formuláři uvede, jaký typ zboží převáží. Pak kamion dorazí sem na stanoviště, kterému říkáme pitstop, a úředníci zkontrolují dokumenty,“ vysvětluje Radiožurnálu Nadiera Mondonguerová, mluvčí společnosti Getlink, která tunel pod kanálem La Manche provozuje.

„Při cestě přes kanál La Manche zaměstnanci Eurotunelu pošlou řidiči zprávu, jestli má zelenou a může rovnou pokračovat v cestě, nebo jestli má oranžovou a musí na dodatečnou kontrolu,“ dodává.

Nadiera Mondonguerová, mluvčí společnosti Getlink, která tunel pod kanálem La Manche provozuje. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Firma se na definitivní oddělení Velké Británie od Evropské unie připravovala přes čtyři roky. Zaměstnala stovky nových lidí a investovala v přepočtu přes miliardu korun do úprav starých, případně stavby nových hal.

V jedné takové teď kontrolují, jestli se do kamionů nedostali migranti. „Využívají toho, že řidiči přes noc spí. Vlezou kamkoliv - do přívěsu nebo třeba pod auto. Za osm hodin takhle odhalíme od pěti do dvou set uprchlíků,“ popisuje Jean-Luc.

Je jedním z těch, kteří kamiony prohledávají a kontrolují. A není na to sám. U nohou má čtyřnohého pomocníka s neobvyklým jménem Jedi.

Neviditelná hranice

Prostřednictvím Eurotunelu se odehrává 25 procent obchodní výměny mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Ročně se tady převeze zboží v hodnotě 140 miliard eur. Je proto velmi důležité, aby provoz zůstal plynulý.

K tomu v současnosti přispívají i moderní technologie, jak potvrzuje vedoucí úseku veřejných záležitostí společnosti Getlink John Keefe. „Hranice je úplně neviditelná. Řidič sem přijede, předloží dokumenty a nezabere mu to víc času než předtím,“ ujišťuje.

John Keefe, vedoucí úseku veřejných záležitostí společnosti Getlink, která provozuje eurotunel. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Všechno bylo v pořádku. Pro nás se toho moc nemění. Víc práce budou mít asi naši šéfové. My jen předložíme papíry, oni nás zapíší a je to,“ vykládá čtyřiadvacetiletý řidič Antoine. Má namířeno do Londýna, kam veze ovoce a zeleninu.

Díky vánočním oslavám a tomu, že se firmy předzásobily, byl provoz v uplynulých dnech plynulý. Už v první polovině ledna se ale ukáže, jestli Eurotunel zvládne i rušnější dny. Jeho vedení a zaměstnanci věří, že ano.