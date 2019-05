Francouzské žluté vesty demonstrují už 6 měsíců, někteří teď kandidují i do Evropského parlamentu

„Ke žlutým vestám jsem se připojil hned na začátku, 17. listopadu. Byl jsem čtyřikrát možná pětkrát na demonstracích v Paříži. Snažím se taky být co nejčastěji na protestech v Nantes. Mám ale děti, takže chci být i s nimi,“ říká 31 letý Fabien Grégoire.

Fabien žije se svou rodinou a dvěma malými dětmi uprostřed polí u městečka Donges nedaleko Nantes. Kdybyste se za ním chtěli vydat, tak to bude chtít dobrou obuv. Vlak totiž staví mimo město a navíc tam nejezdí skoro žádné autobusy. Hlavním dopravním prostředkem je proto auto.

„Mám starého Peugeota 106. Má opravdu malou spotřebu. Přesto, když natankuji plnou nádrž, tak zaplatím 68 eur. Vydrží mi to tak na dva a půl týdne,“ ztěžuje si Fabien.

Právě plánované zdražování pohonných hmot bylo jedním ze spouštěcích bodů demonstrací takzvaných žlutých vest. Pro Fabiena je drahý benzín do jisté míry paradoxem, žije totiž poblíž druhé největší rafinerie ve Francii.

Demonstrantů ubývá

Fabien s dalšími žlutými vestami několikrát zablokovali přístupové silnice a kruhové objezdy do rafinerie. Demonstroval obvykle brzy ráno. Od šesti hodin totiž musel do práce v nedaleké továrně na pleny. Brzy ráno vstává, i když jezdí na protesty do Paříže a do Nantes. Cestuje tam obvykle s ostatními žlutými vestami z města Donges – společně demonstrují a zpívají i různé protivládní slogany. Od loňského listopadu, kdy po celé Francii protestovalo i přes 280 tisíc lidí, demonstrantů ale výrazně ubylo.

„Myslím, že hnutí přišlo o spoustu podporovatelů, hlavně kvůli násilí na demonstracích, kvůli tomu, že to všechno trvá příliš dlouho. Lidé už jsou unavení,“ vysvětluje Fabien.

Fabien si vybavuje protest z 8. prosince v Paříži. Demonstranti tam o týden dříve poničili Vítězný oblouk. S násilím a vandalismem nesouhlasí. Při demonstracích zranili jeho přátele a i on sám se nevyhnul zranění. „Někdo za mnou hodil plechovku na jednotku zásahové policie. Policisté pak na mě hodili granát slzného plynu. Shořel mi kus svetru. Měl jsem podlitiny ale žádné vážnější zranění,“ říká Fabien.

34 kandidátek

31 letý muž stále není spokojený s kroky francouzské vlády. A to i přes to, že prezident Emmanuel Macron už přislíbil snížení daně z příjmu, navázání nejnižších důchodů na inflaci nebo konec rušení škol a nemocnic. Fabienovi ale vadí, že Macron odmítl myšlenku referenda z občanské iniciativy.

„Měli bychom znovu navrátit moc lidem. O některých věcech by měli rozhodovat víc právě obyvatelé. Například v Národním shromáždění spoustu věci odhlasuje jen velmi málo poslanců,“ vysvětluje Fabien.

Sám chce v nadcházejících evropských volbách volit PROTI hnutí Republika v pohybu prezidenta Emmanuel Macrona. Zároveň ale nechce hlasovat pro Žlutou alianci – tedy kandidátku žlutých vest, kterou vede zpěvák Francis Lalanne. „Tohle uskupení hodně rozptýlí hlasy. A myslím, že to je přesně to, co Emmanuel Macron očekává. Teď před volbami je ve Francii 34 různých kandidátek. To je neuvěřitelné. Tolik jich při evropských volbách nikdy nebylo,“ dodává muž.

Fabien i jeho přátele jsou připravení v demonstracích pokračovat – prý pro dobro svých dětí, kamarádů a rodičů. Na další protest vyrazí možná už o víkendu a to do Paříže.