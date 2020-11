‚Je to duchovní poklad.‘ Arméni se loučí s klášterem Dadivank, za pár dní připadne Ázerbajdžánu

Těsně před klášterem je druhý checkpoint ruské armády, který má tuto unikátní památku chránit, až sem přijde ázerbajdžánská správa, před vandalstvím, jak už se to stalo v případě několika arménských chrámů v oblasti Náhorního Karabachu.

Nad branou před vstupem do kláštera vlaje také ruská vlajka. I tady má Rusko obrněný transportér. „Rozmístili jsme se tady s požehnáním otce Ovanese. Nejprve jsme ale očekávali, že naše přítomnost narazí na nepochopení nebo možná i nějaké provokace. Tyto obavy se ale nepotvrdily. Místní obyvatelé nás přijali velmi vstřícně a pomáhali nám. To bylo pro mě velké překvapení. Cítíme z jejich strany morální podporu. Když nás uviděli, pocítili určitou naději,“ popisuje situaci velitel tohoto ruského pozorovatelského stanoviště Oleg.

Duchovní poklad křesťanů

Kněz arménské apoštolské církve otec Ovanes mi vysvětlil, proč je toto místo pro Armény tak důležité. „Pro věřící je to duchovní poklad. My musíme tento chrám patřící křesťanům chránit. Jeho historie sahá 2000 let do minulosti. Svatý Dadi, žák jednoho z apoštolů, sem přišel v 70. nebo 80. letech 1. století. Zahynul mučednickou smrtí a je tady pochován. Do čtvrtého století tady byl pouze jeho hrob. Ve 4. století přijali Arméni křesťanství a začali sem přecházet první poutníci a věřící, kteří tento chrám zbudovali. Sám na vlastní oči vidíte, že tu nic muslimského není. Toto místo patří křesťanům. A křesťanské také musí zůstat,“ říká otec Ovanes.

Otec Ovanes chrám Dadivank neopustí ani poté, co celá tato oblast přejde za pár dní pod Ázerbajdžánskou správu. „Já tady samozřejmě zůstanu. Žiju tady, modlím se tady k Bohu a Bůh dokáže činit zázraky. I když sem budou mít arménští věřící omezený přístup, chrám bude činný a já se budu modlit za spravedlnost. O to, aby svět uznal, že toto je křesťanská půda. Nepřipustíme, aby se tento chrám stal obětí vandalů. Budu se bránit.“

V klášteře je překvapivě hodně lidí. Všichni Arméni, kteří jsou poblíž, nebo, jak vidím podle poznávacích značek, přijeli až z Arménie, se chtějí naposledy podívat do svého kláštera. Protože od příštího týdne se už na toto místo nedostanou, možná už nikdy. Nyní se v chrámu kláštera koná prakticky nepřetržitá bohoslužba. Arméni se dnes do něj přišli rozloučit. A mnozí odcházejí se slzami v očích.