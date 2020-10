Svatba za zvuků války. Arméni se nevzdávají svých tradicí, a to ani v raketou poškozeném chrámu

Už měsíc zuří válka kolem arménské enklávy Náhorní Karabach v Ázerbájdžánu. Tamní arménské obyvatelstvo se ale nechce vzdát ani svého území, ani tradičních zvyklostí. A k těm patří i svatby. Dokonce i v chrámu, který nedávno těžce poškodila raketa odpálená z Ázerbájdžánu. Na první takové svatbě od začátku konfliktu se nacházel i zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Šuša (Náhorní Karabach) 12:11 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První arménská svatba od začátku konfliktu v Náhorním Karabachuv v raketou poškozeném kostele | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Voják, jehož jméno nebudu říkat, odjel na frontu jako dobrovolník, teď sem přijel a čekáme na nevěstu. Dozvěděl jsem se od něj, že tuto svatbu plánovali dlouho před začátkem války a vybrali si toto datum. I když situace je nesmírně napjatá a nebezpečná, nechtěli datum měnit.

Poslechněte si celou reportáž Martina Dorazína z Náhorního Karabachu

V Chrámu Krista Spasitele slouží mše otec Andrijas. „Ano, toto je první svatba od začátku konfliktu, která se tady bude konat,“ říká. Přijela nevěsta oblečená v arménských vyšívaných bílých šatech s nádhernou, bohatě zdobenou čelenkou. U vchodu do pobořeného chrámu přivítal ženicha a nevěstu kaplan a provedl je směrem k oltáři za zpěvu arménských náboženských písní. V tomto kostele ona a ona složí manželský slib.

Po složení slibu si on, voják karabašské armády, a ona, Marie, vypili první společný manželský pohár červeného vína. Původně to měla být jen malá svatba pro čtyři lidi. Ženich to neřekl ani rodičům, protože je nechtěl v této době zneklidňovat. O jejich svatbě se ale vzhledem k počtu novinářů dozví celý svět.

Zvláštní obřad, na kterém byli ženich, nevěsta, kněz, jejich přátelé v uniformách, ale také několik desítek novinářů z celého světa jako nečekaní svatební hosté, byl u konce. Drobná exploze, která se ozvala, nebyla nebezpečná – byla to zátka od šampaňského před chrámem. Taková je arménská svatba za zlověstných zvuků nedaleké války.

