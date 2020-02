Krajně pravicové Kotlebově Lidové straně Naše Slovensko patří v posledním předvolebním průzkumu třetí místo. Kotlebovci ale mnohdy dostanou ve volbách víc hlasů, než jim přisuzují průzkumy. Odmítají Evropskou unii a slibují pořádek či tvrdou ruku. Navazují také na odkaz prezidenta válečného Slovenského státu Jozefa Tisa. Strana Mariana Kotleby má ale řadu kritiků, kteří ji označují za fašistickou. Slovensko čekají parlamentní volby 29. února. Od zpravodaje z místa Bratislava 8:56 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V bočních uličkách kolem náměstí v Nitře stojí několik desítek policejních vozů. Muži v uniformách postávají u železných zábran, které oddělují prostor předvolebního mítinku kotlebovců od ostatních lidí. Takhle to vypadá na každé větší akci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fašisty tu nechceme, křičí lidé na demonstracích. Kotlebovci jsou podle předvolebního průzkumu třetí. Na místě natáčel Ľubomír Smatana

Ostatní lidé jsou obvykle mladí aktivisté, kteří skandují, bubnují a snaží se přehlušit vystoupení řečníků. Na pódiu stojí kandidát do parlamentu, šestadvacetiletý Milan Mazurek, bývalý poslanec odsouzený za šíření extremismu.

„Byl jsem v Košicích a viděl jsem tam duhovou vlajku, symbol všech sexuálních úchylek a deviací. A víte, co bylo na té vlajce napsané: ‚Mária vás skare‘ (Kéž by vás Marie zahubila, tradiční romská nadávka, pozn. red.). To je obrovská urážka a hanobení Panny Marie, proto si dejte na ty liberály pozor. Nereprezentují žádné křesťanské ani národní hodnoty,“ křičí politik naléhavě do mikrofonu.

A na adresu protestujících aktivistů přidá: „Vy jste fašisti i s vašimi médii, která mají plná ústa objektivity.“

Fotogalerie (8)







‚Nejsme fašisti‘

Mítinky kotlebovců jsou si programem a řečníky podobné jako vejce vejci. Podobná je i reakce odpůrců, kteří se snaží skoro každé předvolební shromáždění narušit. Vlajkou, na které je přeškrtnutá nacistická svastika, mává mladý muž s šátkem přes obličej.

Kotleba slibuje zavést na Slovensku pořádek, jeho preference rostou. Bude to drama, varuje sociolog Číst článek

„Když někdo pochoduje v gardistické uniformě, tak je to fašista. A fašisty tu nechceme,“ říká Radiožurnálu mladík a šátek vysvětluje tím, že nechce, aby jeho tvář zneužil někdo na manipulačnímu videu. Proto se také představuje jen jako „aktivista“.

Řečníky poslouchá pestrá paleta lidí všeho věku. Rozhodně to nevypadá jako sraz neonacistů. Z jedné skupinky vyčnívá vysoká dívka s červenou mašlí ve vlasech. Svetřík si ozdobila plackou se symbolem kotlebovců a naštvaně říká: „My rozhodně nejsme fašisti.“

Jasmíně je dvacet. Před čtyřmi lety odešla s přítelem na Šumavu, pak do Německa a má jen základní vzdělání.

„Na Slovensku mi neuznali zdravotní školu z Německa,“ říká dívka, které se zároveň nelíbí svazky stejnopohlavních párů: „Rodina je muž, žena a dítě. Tak to vždy bylo.“

Na benzince v Galantě vydělává Jasmína 600 eur, tedy necelých patnáct tisíc korun, její přítel má v automobilce tisíc eur. „Chtěli bychom mít rodinu, ale máme strach, jestli ji uživíme. Jenom za hypotéku a půjčky platíme 700 eur měsíčně. A Marián slibuje, že sníží daně.“

Marián Kotleba | Zdroj: Profimedia

‚Nesmyslné sliby‘

Jasmína je prvovolič a spadá do skupiny lidí, kteří se na Slovensku označují jako frustrovaní a znechucení systémem. Znalec kotlebovců, novinář Daniel Vražda takové označení nemá rád.

Poslední předvolební průzkum na Slovensku. Vede Smer, popularita opozičního hnutí OLaNO stoupá Číst článek

„To jsou iracionální voliči. Renomovaní ekonomové několikrát spočítali, jak nesmyslné jsou ekonomické sliby kotlebovců. Slibovat může každý,“ upozorňuje.

Vražda je novinář z Banské Bystrice. Sedí v kanceláři obklopený dýmovou clonu, odpovídá pomalu a nad každou odpovědí chvíli přemýšlí. Kotlebovci sídlí pár metrů od jeho kanceláře, napsal o nich řadu textů, jednu knihu a má zakázaný vstup na jejich tiskové konference.

„Já s nimi hluboce nesouhlasím. Na Slovensku nikdy nebylo tak špatně, aby bylo nutné volit fašisty,“ dodává.

Předseda strany Marián Kotleba v současné době čelí žalobě z šíření extremismu. Na výročí vzniku Slovenského státu rozdával vybraným lidem šeky s částkou 1488 eur, co má odkazovat na nacistickou symboliku. Rozsudek vynese trestní senát po volbách, které se konají 29. února.

Kotlebovci jsou zatím podle posledního předvolebního průzkumu agentury AKO třetí se zhruba deseti procenty hlasů. Na první místo jim chybí šest procentních bodů. Někteří analytici ale připomínají, že tato strana dostala vždycky víc hlasů, než uváděly předvolební průzkumy.