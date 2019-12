Reportéři bez hranic: O život letos přišlo na 49 novinářů. Nejnebezpečnější je Sýrie a Mexiko

‚Sardinky‘ se šikují proti Salvinimu. Hnutí je zatím v zárodku, v Itálii jde ale o vzácnost, říká expert

„Je to určitě něco nového. Dosavadní protesty byly vždy organizovány jinou politickou silou. V případě Sardinek je to ale poprvé, co za protesty stojí apolitičtí jedinci,“ říká Martin Mejstřík.