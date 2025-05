Republikán Koten: Evropa se Trumpovi smála a podrážela ho. Teď je k ní tvrdý, ale vazby jsou pevné

Americký prezident Donald Trump sliboval před nástupem do funkce, že ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin. Místo toho však rozpoutal celní válku s Čínou a Evropskou unií. „Myslím, že Spojené státy jsou rozhodně silnější a respektovanější zemí – minimálně u nepřátel,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus Marek Koten, ekonom a místopředseda české pobočky Republicans Overseas, organizace americké Republikánské strany. Osobnost Plus Praha/Washington 17:15 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kromě války na Ukrajině se Donald Trump potýká také s obchodní válkou vůči Číně a Evropě. A ačkoliv už s Evropskou unií Američané jednají, podle Trumpa Evropa Spojené státy „okrádala“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus s Markem Kotenem, ekonomem a místopředsedou českých Republican Overseas, organizace americké republikánské strany

Marek Koten připouští, že ne všechny Trumpovy kroky schvaluje. „Pořád si myslím, že v Trumpově politice převažují pozitiva. Ale vzděláním jsem liberální ekonom a třeba cla pro mě nejsou něco, z čeho bych skákal radostí,“ podotýká v pořadu Osobnost Plus.

„Někdy se ráno probudím a bojím se, až otevřu zprávy, co zase budu muset vysvětlovat kamarádům u piva i ve vysílání České televize nebo v rozhlase. To je normální. Ale Trump je byznysmen a showman. A i když to, co říká, zní bláznivě, tak je to konzistentní,“ zdůrazňuje člen Republicans Overseas.

Některé nedostatky vidí na Trumpovi i američtí republikáni, uznává Koten. „Když jsem se s nimi bavil na nominační konferenci v Milwaukee, tak všichni říkali, že ať je Trump jakýkoliv, tak že toto je jeho poslední období, že teď to konečně vyčistí a potom bude moct politika znovu dýchat. I spousta republikánů v Milwaukee říkala, že vědí, že není dokonalý,“ poukazuje.

Trump chce z Alcatrazu znovu věznici. Návrh naráží na zákony, památkáře i miliardové náklady Číst článek

„Vyčištěním“ Koten myslí osekání federálních výdajů, „pročištění“ federálních agentur a řešení migrace.

„Nebylo to udržitelné. I když to zní cynicky, i když to jsou miliony lidských tragédií, tak to bylo něco, co Amerika potřebovala vyřešit,“ říká k migraci.

„Administrativa přichází pořád s novými plány a je potřeba nejdřív provést nějakou akci na straně vyhoštění nelegálních migrantů. Potom bude potřeba udělat ohromnou reformu imigračního zákona. A to už není úplně promyšlené,“ doplňuje Koten.

‚Podráželi ho‘

„Myslím, že Spojené státy jsou rozhodně silnější a respektovanější zemí – minimálně u nepřátel. To se týká třeba Íránu, který je na cestě k vytvoření jaderné zbraně, kterou samozřejmě dříve nebo později použije proti Izraeli. Ajatolláhové v Íránu teď mají trochu větší strach, než měli za Joea Bidena,“ je přesvědčený místopředseda české pobočky Republicans Overseas.

Trump zavedl stoprocentní clo na zahraniční filmy. ‚Jsou hrozba pro národní bezpečnost,‘ uvedl Číst článek

Naopak dlouhodobý vztah mezi USA a Evropou podle příznivce republikánů jen tak nezmizí.

„Věřím, že transatlantické vazby jsou tak pevné, že čtyři roky Donalda Trumpa to nezmění. Trump není jediný, kdo v tom ‚filmu‘ hraje. Jsou tu i představitelé Francie, Velké Británie a Německa,“ poukazuje.

„Ano, prezident Trump byl tvrdý vůči těmto spojencům, ale musíme si jako Evropa také sáhnout do svědomí. I evropští představitelé se smáli Trumpovi, nepodporovali ho, podráželi ho. Takže si myslím, že máslo je na hlavě obou stran oceánu,“ dodává.

Republicans Overseas

Marek Koten studoval ve Spojených státech. Už jako dospívající propadl bývalému prezidentovi Ronaldu Reaganovi a Spojeným státům americkým. I proto bylo jeho celoživotním snem „mít něco společného s republikány“.

23:17 Celní, ruská, studená s Čínou a další. Trump čelí šesti válkám a všechny prohrává, píše komentátor Číst článek

„Naše činnost je primárně zaměřená na Američany žijící v České republice, protože každý Američan žijící tady se před volbami musí registrovat. To znamená, že musí napsat svému okresnímu volebnímu zástupci. Oni mu potom pošlou poštou volební lístek, on ho zaškrtne, pošle ho zpátky a tím odvolí,“ vysvětluje místopředseda českých Republicans Overseas.

„Částečně je naší činností popichovat Američany žijící v zahraničí – teď mluvím o mně i o kolezích, kteří jsme po celém světě, zhruba ve 40 státech – a říkat: ‚Budou volby, už jste se registrovali k volbám?‘“ uzavírá.

Proč se Trump rozhodl zavést cla na zahraniční filmy? Jaký vliv měl americký prezident na volby v Kanadě nebo Austrálii? A jak budou Spojené státy řídit republikáni, kteří přijdou po Trumpovi? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.