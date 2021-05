‚Kdo vytváří pravidla, vyhraje hru.‘ Republikáni ostře odsuzují volební reformu navrženou demokraty

Republikáni v americkém Kongresu na jednání senátního výboru zahájili tvrdý útok proti rozsáhlé volební reformě prosazované demokraty, která by v případě schválení přinesla největší změny volebních pravidel za několik desetiletí. Demokraté tvrdí, že by reforma zjednodušila přístup k urnám velkému množství Američanů, republikáni však návrh označují za snahu demokratů o uzmutí moci a za zásah do pravomocí jednotlivých států, napsala agentura AP.

