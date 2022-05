Pro tyhle lidi já nemůžu hlasovat, říká David. Bývalý republikán se cítí jako ‚politický bezdomovec‘

Přežije demokracie v USA i ochota spolupracovat s Evropou v otázkách bezpečnosti? To je otázka, kterou si urgentně klade část Američanů, jako je David Kitzinger. Tento veterán a skoro půl století republikán se teď cítí spíš jako politický bezdomovec. S republikány se rozešel, protože podle něj reprezentují už jen kult Donalda Trumpa a ten stahuje Ameriku směrem k autoritářství. Utvrdily ho v tom tento týden i primárky v jeho státě Pensylvánie. Pittsburgh 17:04 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američtí republikáni už podle veterána Davida Kitzingera nejsou, co bývali | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Vzbudilo to ohlas v celé Americe, když si republikáni v Pensylvánii zvolili Douga Mastriana za svého kandidáta na guvernéra a vedení strany ho pak podpořilo. Radikální politik se loni účastnil pochodu na Kapitol, který skončil násilným přerušením schvalování vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je potřeba, aby současní republikáni na dlouho přišli o funkce a aby začali kandidovat lidi s principy, myslí si dlouholetý konzervativec David Kitzinger. Poslechněte si reportáž Jana Kaliby

Mastriano se v tom období také snažil prosadit v Pensylvánii falešné volitele, kteří by pomohli Donaldu Trumpovi zůstat v Bílém domě i přes volební porážku.

„Chce taky zrušit volební registraci všem obyvatelům, aby se museli registrovat znovu. To znamená vyhodit miliony jen proto, že věří lžím. Je to blázen, co vypravoval autobusy na tu akci, co skončila přepadením Kapitolu. Ale není to jenom on. Všichni republikánští kandidáti na našeho guvernéra byli další verzí Trumpa. Pro tyhle lidi já nemůžu hlasovat,“ říká zpravodaji Radiožurnálu u domovského Pittsburghu Dave Kitzinger.

Humanitární i vojenský materiál. Americký Senát schválil největší balík zahraniční pomoci za 20 let Číst článek

Pokud republikán Mastriano na podzim porazí demokrata Joshe Shapira, získá dohled nad certifikací výsledků prezidentských voleb 2024. Už teď dává najevo, že by zařídil, aby hlasy volitelů za Pensylvánii dostal kandidát, kterého on bude považovat za správného, nikoli nutně ten s nejvyšším počtem hlasů od voličů.

Podobně smýšlející republikáni, kteří propagují Trumpovu lež o minulých volbách, teď usilují o rozhodující funkce i v dalších státech. Část Ameriky se bojí, že nad demokracií se smráká.

„Udělal jsem to, co bych si nikdy nepomyslel. Registroval jsem se jako demokrat. 48 let jsem byl republikán nebo v poslední době nezávislý. Ale už pro ty lidi nemůžu hlasovat. Prostě to nejde. A neznamená to, že považuju politiku demokratů za skvělou. Pořád vyznávám stejné hodnoty. Ale je potřeba, aby současní republikáni na dlouho přišli o funkce a aby začali kandidovat lidi s principy. Pak se zas můžeme bavit o daních a podobných politických tématech. Ale teď je pro mě jediným volebním tématem záchrana demokracie,“ dodává Kitzinger.

‚Evropa nemůže USA věřit‘

Pro Davida coby veterána amerického letectva to hodně souvisí i s tím, jestli a jak se v případě návratu jeho bývalé strany k moci budou Spojené státy dál angažovat v NATO a transatlantické bezpečnostní spolupráci.

U většiny republikánů nevěří, že když budou muset volit, tak že dají přednost tradičním principům strany před poslušností k Donaldu Trumpovi.

Někteří Američané jsou proti posílání zbraní na Ukrajinu. Jsou mezi nimi republikáni i pacifisté Číst článek

„Jen těžko můžu s jistotou říct, že by nám evropské země měly naprosto věřit. Že tu pro bezpečnostní spolupráci s Evropou pořád budeme. Je to šílené, ale v tomhle právě svou bývalou stranu vůbec nepoznávám. Reaganova věta, ať Gorbačov strhne tu zeď, podpora NATO, to byl dlouho standard republikánské zahraniční politiky. Teď slyším úplný opak – jak je Putin chytrý chlap, a proč by si nemohl přivlastnit Ukrajinu. Když vidím ty dezinformace, třeba jak v televizi Fox News ospravedlňují obsazení neutrální země, to je šílenství,“ kroutí hlavou Dave Kitzinger.

Myslí si, že pokud se Donald Trump za necelé tři roky dostane znovu do Bílého domu, bude se snažit vyvázat Spojené státy z NATO a zároveň to bude pro Ameriku krok k autoritářskému režimu.

„Nesnáším ta přirovnání k Německu 30. let. Často je to přehnané, byla to jiná doba a kultura. Ale svým způsobem – taky tam bylo hodně dobrých Němců, co nevolili Hitlera, a stejně se to stalo. To mě trochu znepokojuje. Opravdu doufám, že se pletu. Ale nemůžu vyloučit, že se to stane i tady. Myslím, že většina lidí, co stále volí republikány, bude jednou překvapena, co podporovala,“ říká konzervativec a bývalý republikán Dave Kitzinger.