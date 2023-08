První republikánská předvolební debata: většina by podpořila Trumpa, pokud by ho strana nominovala

Převážná většina kandidátů na příštího amerického prezidenta v první republikánské předvolební debatě uvedla, že v případě, že strana do prezidentského klání nominuje někdejší hlavu státu Donalda Trumpa, by ho podpořila. Napsala to po konci dvouhodinové debaty agentura AP. Učinili by tak i v případě, že bude odsouzen v jedné z řady soudních kauz.

Washington 14:29 24. srpna 2023