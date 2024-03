Republikáni se Trumpa bojí. Haleyová by Bidena porazila, tvrdí po jejím odstoupení profesor Lukeš

„Chtěla jsem, aby hlasy Američanů byly slyšet, a to jsem splnila. Ničeho nelituji.“ S těmito slovy Nikki Haleyová opouští boj o republikánskou nominaci na příštího prezidenta, respektive prezidentku Spojených států. Byl to podle vás očekávaný krok?

Byl očekávaný, ona sama ostatně signalizovala, že zůstane ve volebním klání až do superúterý, které je za námi, dopadlo, jak dopadlo, a Haleyová z toho vyvodila závěr. Je důležité, že dala zaznít alternativním hlasům v rámci Republikánské strany, ale je také pravda, že sice zazněla, ale evidentně byla voliči masově oslyšena.

Jaká kandidátka s Nikki Haleyovou odchází z primárek?

Myslím, že to je statečná žena, která během kampaně vyrostla. Když začala, chovala se jako oddaná fanynka Donalda Trumpa, která snad jenom slibovala, že s ní by bylo méně překvapení, jak tomu říkala. Postupně přestala mluvit o překvapení a začala mluvit o chaosu. Pár dní před superúterým začala americkým republikánům říkat, že si musí vybrat mezi demokracií a nějakým téměř totalitním systémem. Nikoho v tom kontextu nejmenovala, ale všichni věděli přesně, o čem mluví.

Několikrát jste zmínil americké volební superúterý. Chápu tedy správně, že to pro ni byla poslední kapka? Z patnácti států dokázala vyhrát jen ve Vermontu, takže to byl debakl...

Byl to určitě debakl, jak říkáte. Velkou roli v jejím rozhodnutí bez pochyby hrály peníze, protože po tom debaklu musela ztratit i poslední finanční podporovatele. Bez přílivu peněz, buď od velkých fanoušků, nebo od mas lidí, kteří vám posílají 10, 20, 50 dolarů, nemůžete o Bílý dům bojovat. Takže ano, byl to debakl a Haleyová končí.

Nikki Haleyová a Donald Trump | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová dokázala v primárkách dosud oslovit desítky delegátů, něco přes 70. Oproti tomu Trump má už podporu tisícovky z nich. Co je ten hlavní důvod, proč nedokázala uspět? Proč nedokázala Trumpův náskok stáhnout?

Myslím, že to především odráží změny ve složení republikánských voličů. Republikánská strana byla tradičně stranou americké společenské obchodní elity, byla to strana lidí etablovaných, majetných, konzervativních, strana lidí víry, lidí, kteří chodili do kostela. Trump ji před našima očima velmi úspěšně přeoral ve stranu, která je ve všech směrech naprosto radikální a úplně jiná. Podívejte se znovu na fotografie tváří lidí, kteří vtrhli do Kongresu 6. ledna 2021, a okamžitě pochopíte, o čem jsem teď mluvil.

Dá se teď už s určitou jistotou říct, byť ještě vůbec nejsme u konce primárek, že v letošních prezidentských volbách se zopakuje duel Joe Biden versus Donald Trump?

Pokud nenastane něco drastického, něco biblicky nemožného, tak určitě zažijeme opakování duelu Biden-Trump.

Jaká to bude odveta?

To bych si netroufnul předvídat. Jsem většinou skeptik a dávám v tomto směru spíš na názor svých kolegů nebo kamarádů, o kterých vím, že o politice vědí víc než já, a ti mi říkají, že Biden vyhraje. Abych řekl pravdu, já proto nevidím žádné důvody, ale musím naprosto upřímně říct, že sám nevím. Ale lidi, kterým věřím, říkají, že Biden vyhraje.

Republikánem v éře Trumpa

Nevím, jestli jste viděl tiskovou konferenci, respektive krátké prohlášení Nikki Haleyové, když oznamovala, že ukončuje prezidentskou kampaň. Ona totiž nevyslovila jednoznačnou podporu Trumpovi. Popřála mu, aby dokázal získat hlasy republikánů, kteří ho dosud nepodporovali, ale neřekla: volte Trumpa. Nastane teď boj o lidi, kteří podporovali Haleyovou a s Trumpem třeba názorově nesouzní?

Jsem velmi rád, že jste to pochytil, protože to je klíčové. Především v Republikánské straně máme dosud takovou elitu, která je většinou etablovaná okolo Washingtonu D.C., a tam mají různé důležité pozice, buď dosud i ve vládě, nebo jsou zatím v soukromém sektoru a čekají, jestli vyhraje Biden, aby se možná vrátili do politiky. Ale každopádně to jsou historicky republikáni, kteří s Trumpem nikdy nebyli ochotni spolupracovat. Kromě nich tu je nějakých třicet, možná čtyřicet procent republikánů téměř v každém státě, kteří hlasovali pro Nikki Haleyovou, a o ty teď Trump bude muset bojovat, přesně jak mu Haleyová vzkázala. Bude si muset zasloužit jejich hlasy, a protože republikánů je o něco méně než demokratů, tak bude přinejmenším potřebovat hlasy všech republikánů. Teď půjde o to, zda se mu to podaří.

Co by měl Trump dělat, aby se mu to podařilo? Jak si má podle vás zasloužit hlasy ostatních republikánů? Myslíte, že už má vypracované nějaké scénáře, jak je rétoricky oslnit nebo změnit témata, která prosazuje v primárkách?

To je naprosto zásadní problém, kterému se teď dívá do tváře, protože aby získal tyto hlasy, tak by musel být méně šokující a více tradiční, konzervativní. Ale tím by přestal uspokojovat svou voličskou základnu, právě ty lidi, kteří by pro něho prošli třeba ohněm, jako jsou například ti, kdo vtrhli do Kongresu. Když uspokojí jedny, odradí ty druhé. Je to pro něho veliké dilema právě proto, že strana díky jeho revoluci zažila příliv nových lidí, kteří by se dřív sami nikdy k republikánům nehlásili a pro které by Republikánská strana dřív nebyla nijak atraktivní. Jsou to většinou lidé bez vyššího vzdělání, lidé, kteří třeba vlastní hodně zbraní. Jsou to zkrátka lidé, kteří by se dřív do politiky vůbec nevměšovali, ale Trump je do ní přitáhl. V tom je částečně jeho revoluce. Aby je teď udržel, tak by musel nějakým způsobem k těmto lidem vysílat méně pozitivních signálů, protože když pracuje s touhle partou, tak ta druhá se k němu v podstatě otáčí zády.

Zaznamenal jsem, že Trump v reakci na faktické odstoupení Haleyové napsal na svou sociální sít Truth Social, že vyzývá její podporovatele, aby se přidali k nejlepšímu hnutí v americké historii. Tím míní sebe a své stoupence. Mimochodem Trumpa už podpořil například i lídr senátních republikánů Mitch McConnell, tak se zdá, že se mu asi bude dařit a jeho podpora bude růst, ne?

Lidé jako Mitch McConnell patří mezi ty, kteří neradi páchají veřejná harakiri. McConnell ví velmi přesně, že když řeknete jedno kritické slovo o Donaldu Trumpovi, tak vás současná Republikánská strana s odporem vyplivne, jak to zažil Mitt Romney, republikán původně z Bostonu a teď ze státu Utah, který z politiky odchází prostě proto, že se několikrát kriticky vyjádřil, byť velmi opatrně, k morálce prezidenta. Nešlo mu o nic jiného, než o určité morální hodnoty. Romney je mormon, dokonce biskup v mormonské církvi a věci jako bůh nebo osobní morálka, etika bere velice vážně a v Republikánské straně nemohl zůstat. Mitch McConnell v ní zůstává dál, přestože je mu 82 let, chce dál být senátorem a jistě jím i zůstane. Ale může to dělat jenom za cenu toho, že bude vždycky stát na straně Donalda Trumpa, i když si o něm myslí největší negativa, protože bez podpory trumpovské základny dneska nemůžete v Republikánské straně přežít.

Připomeňme pro českého posluchače, že Mitt Romney mimo jiné byl jedním z neúspěšných uchazečů o republikánskou nominaci na kandidáta na prezidenta ve volbách v roce 2008, pokud se nepletu. Ještě navážu na vaše slova o Mitch McConnellovi, lídrovi senátních republikánů. Znamená to podle vás i to, že republikáni se Trumpa bojí, a proto radši půjdou s ním?

Určitě a není to vůbec šokující nebo překvapující. Nedávno jsem šel na kratší procházku s bývalou americkou velvyslankyní, která před několika lety proti Trumpovi svědčila u kongresového výboru. Děkoval jsem jí za její statečná, opakovaná vystoupení před Kongresem, která byla přenášená televizními kamerami do celého světa. Ptal jsem se jí, čím to je, že víc jejich kolegů nesedělo vedle ní. Řekla mi, že není legrace se ráno probudit a zjistit, že máte před domem zaparkovaná auta s tlampači, z nichž na vás a na vaše děti někdo křičí nadávky, že na sociálních sítích někdo publikoval vaši adresu, telefonní číslo a čísla vašich bankovních účtů. Není legrace, že vaše děti jdou do školy a vy k nim musíte najmout bezpečnostní službu. Neříkám, že by toto dělal Trump, to určitě ne. Ale lidé, kteří vtrhli do Kongresu, nejsou lidé, se kterými byste chtěl mít konverzaci u čaje. Vystavit se jim, jejich zlobě a jejich stylu konverzace je velmi složité rozhodnutí. Proto se vůbec nedivím, že ti, kdo si z politiky udělali celoživotní kariéru, se Trumpa bojí.

Trumpova překvapení

Myslíte si, že Trump teď bude muset otočit třeba i v otázce podpory Ukrajiny, aby si získal další republikány? Můžeme se bavit o tom, jak velká byla podpora Haleyové, už jsme zmínili počty delegátů, ale když oznamovala odstoupení z kampaně, tak zmínila, že v americkém národním zájmu je stát po boku mimo jiné Izraele, Tchaj-wanu, ale také Ukrajiny. Současně víme, jaké jsou názory Donalda Trumpa na to, aby Amerika posílala nějakou pomoc a vyslovovala podporu Ukrajině.

Pokud Donald Trump znovu vstoupí do Bílého domu, tak já jsem, a možná vás to překvapí, celkem optimista, co se týče jeho postoje k další podpoře Ukrajiny. Myslím si totiž, že jeho ego, jeho já, jeho sebevědomí je pro něj tak důležité, že by si nepřál, aby Ukrajina prohrála v době, kdy bude prezidentem. Nezapomeňme, že pokud bude prezidentem, tak všechno bude geniální, výborné, nádherné, vítězné a tak dále. Představa, že on bude v Bílém domě a ruské tanky budou v Kyjevě, mi s Donaldem Trumpem nejde dohromady. Myslím, že on teď o Ukrajině mluvil tak, jak mluvil, protože to souzní s názory lidí, kteří za něj vtrhli 6. ledna do Kongresu. Ale pokud vstoupí do Bílého domu, tak bude muset začít vládnout. Součástí toho bude, že by nemohl dopustit takovou katastrofální geopolitickou porážku Západu.

V cestě do Bílého domu Trumpovi stojí i několik obžalob, ale asi nedojdeme nějakého rozřešení do termínu prezidentských voleb. Nicméně připomenu jedno datum, 25. března, protože ten den by měl začít před porotou soud v kauze „držhubného“ pro pornoherečku Stephanie Cliffordovou (uměleckým jménem Stormy Daniels, pozn. red.). Další věc je, že Trumpovi stojí v cestě velmi pravděpodobně také Joe Biden, který zřejmě zvítězí v demokratických primárkách. Myslíte si, že Biden je teď rád, že asi půjde proti Donaldu Trumpovi, a ne proti Haleyové?

Od samého počátku říkám, že Haleyová by Bidena porazila. Je schopná oslovit konzervativnější elementy mezi americkými voliči, u nichž Biden nemá téměř žádnou kredibilitu, ale zároveň je normální, do Bílého domu by s ní nepřicházel chaos a nějaké nepředvídatelné katastrofy. Zatímco Trump, a tady spoléhám částečně na svoji intuici a na to, co slyším od lidí, kterým věřím, má tendenci být sám sobě nepřítelem tím, že říká šílené, nepředvídatelné věci, které šokují. Proto podle mého názoru bude Trump pro Bidena méně nebezpečným soupeřem, než by byla Nikki Haleyová.

Myslíte si, že Nikki Haleyová definitivně ukončila kampaň? Není možné, že by ji posléze obnovila?

Věřím, že ji ukončila naprosto definitivně.

Je podle vás vyloučené, že by se nakonec mohla stát třeba viceprezidentkou a dostat se do Bílého domu po boku Donalda Trumpa?

To bych nevyloučil, protože takové politické robinsonády se v politice odehrávají běžně, včetně americké politiky. Vzpomínám si, když George Bush starší kandidoval proti Ronaldu Reaganovi, když se Reagan poprvé ucházel o Bílý dům. Oba dva o sobě mluvili tím nejkritičtějším tónem, a když potom vyhrál Reagan, Bush se velmi rád stal jeho viceprezidentem, takže by mě to vůbec nešokovalo.

