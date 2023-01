Republikáni ovládnou Sněmovnu reprezentantů. Spustí impeachment prezidenta Bidena?

Americký Kongres čeká v úterý částečné střídání u moci. Po listopadových volbách získají těsnou většinu ve Sněmovně reprezentantů republikáni. Kvůli sporům se stále neshodli ani na tom, kdo z nich bude Sněmovně předsedat. Otazníky jsou i ohledně toho, jak bude vypadat přístup Kongresu k pomoci Ukrajině. A někteří republikánští zákonodárci touží po tom, aby nabytou většinu ve Sněmovně využili k podání ústavní žaloby na prezidenta Joea Bidena. Od stálého zpravodaje Washington 11:04 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Republikán, se kterým jsem se dal do řeči ve městě Rome v americkém státě Georgia, si přeje Bidenův impeachment od jeho prvního dne v Bílém domě. Teď se těší, že ústavní žaloba skutečně projde, protože k tomu stačí prostá většina hlasů ve Sněmovně, kterou od úterý republikáni mají. Ne všichni si ale myslí, že je to dobrý nápad.

„Ústavní žalobu na prezidenta můžete podat jen kvůli několika málo věcem. Biden neudělal nic, co by splňovalo nároky na impeachment,“ říká pro Radiožurnál Robert Dillon, který před časem v Kongresu pracoval coby poradce republikánské senátorky Lisy Murkowské.

Neočekává proto, že by republikáni zašli až tak daleko a spustili impeachment.

„Dozorčí činnost Kongresu je důležitá a Biden nedávno prosadil třeba zákon, který vyhradil skoro 370 miliard dolarů na čistou energii. Utrácejí se ty peníze tak, jak mají? Pokud se republikáni zaměří na takovýto druh rozumného, zodpovědného dohledu, bude to dobrá věc. Pokud zajdou daleko a sáhnou k divokým vyšetřováním, tak se jim to vrátí,“ myslí si Dillon.

Trumpovské křídlo strany volá kromě Bidenova impeachmentu i po dalších vyšetřováních – třeba ministra pro vnitřní bezpečnost Alejandra Mayorkase nebo bývalého předního pandemického poradce Bílého domu Anthonyho Fauciho, o Bidenovu synovi Hunterovi nemluvě.

Pomoc Ukrajině?

Heslem silně trumpovské frakce Republikánské strany je také „už ani cent americké pomoci pro Ukrajinu“. Sama o sobě nemá tato skupina ani teď v Kongresu takovou sílu, aby nadstranickou podporu Spojených států Ukrajině blokovala. Ale při křehkosti nové republikánské většiny ve Sněmovně si může klást podmínky.

„Když potřebujete v podstatě všechny z vaší strany, aby hlasovali s vámi, pak i malé frakce mají velkou moc a mohou vaši agendu vykolejit. Mohou držet svou stranu a jejího lídra jako rukojmí: ‚Pokud nám v některých věcech neustoupíte, tak nic neprosadíte‘,“ vysvětluje Dillon.

„Ale na druhou stranu – aby tyto frakce prosadily, co chtějí ony, tak k tomu potřebují většinu, což je pro ně těžké. Takže blokovat mohou, ale snadno tím také mohou způsobit, že se pak republikáni budou snažit získat pro konkrétní zákony některé demokraty. Tím by se strana posouvala víc do politického středu – a to je přesný opak toho, o co této frakci republikánů jde,“ doplňuje.

Ale pokud jde o Ukrajinu, i Kevin McCarthy, který i přes potíže se sháněním potřebné podpory doufá, že se stane novým šéfem Sněmovny, v říjnu prohlásil, že s republikánskou většinou skončí neomezená americká podpora Kyjevu.

Co to bude v praxi znamenat, se ukáže v následujících týdnech. Před Vánoci ale Kongres schválil velký balík pomoci pro Ukrajinu na další měsíce v hodnotě jednoho bilionu korun.

Co je jisté – že s novým Kongresem končí zvláštní komise pro vyšetřování útoku na Kapitol. Mimo jiné i proto, že oba její republikánští členové odteď už nejsou kongresmany, a naprostá většina republikánů nemá o toto vyšetřování zájem.