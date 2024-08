Republikáni zveřejnili závěry vyšetřování Bidena. Podle amerického tisku chybí důkazy o zločinu

Republikáni v americkém Kongresu po mnohaměsíčním vyšetřování zveřejnili zprávu, podle níž by prezident Joe Biden měl být terčem ústavní žaloby. Obviňují jej ze zneužívání pravomocí a maření spravedlnosti, podle deníku The New York Times ale nepřišli s žádnými důkazy o korupčním jednání hlavy státu. List Washington Post napsal, že loni zahájené vyšetřování nepřineslo nic nového. Washington 22:59 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bílý dům v minulosti vyšetřování odsuzoval jako „divadlo“ a nabádal republikány, že je načase s ním skoncovat (ilustrační foto) | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Další vývoj kolem ústavní žaloby, neboli impeachmentu, po kterém někteří republikáni volají už od Bidenova nástupu do úřadu, není jasný. Vedení republikánů ve Sněmovně reprezentantů zatím hlasování o obviněních neplánuje a ústavní žaloba aktuálně nemá podporu celé strany, píše agentura AP.

Demokratický ministr Mayorkas čelí republikánské žalobě. ‚Malicherná politická hra,‘ vzkazuje Biden Číst článek

Dodává, že poté, co Biden vzdal boj o znovuzvolení, by se mnozí republikáni raději soustředili na prezidentskou kandidátku Demokratické strany a nynější viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Sněmovní vyšetřování se spíše než na jednání Bidena v prezidentské funkci zaměřovalo na závěr jeho viceprezidentského působení téměř před deseti lety. Republikáni od začátku tvrdili, že Biden profitoval z podnikatelských aktivit svých příbuzných, zejména svého syna Huntera, výměnou za ovlivňování zahraniční politiky USA.

Americká média však po celou dobu upozorňovala, že důkazy o zapojení prezidenta do těchto aktivit jsou velmi slabé.

Ve své téměř 300stránkové vyšetřovací zprávě tři republikánští lídři sněmovních výborů zopakovali nařčení, že prezident využíval svůj vliv na podporu podnikání syna Huntera s partnery z Ukrajiny, Číny a dalších zemí. „Souhrn všeho korupčního jednání, které výbory odhalily, je nehorázný,“ uvádějí kongresmani James Comer, Jim Jordan a Jason Smith.

Biden označil Trumpa jako ‚nebezpečí pro americkou společnost‘. Připravuje turné na podporu Harrisové Číst článek

Republikánům chybí důkazy

Podle The New York Times republikáni své závěry opírají pouze o nepřímé důkazy. Jako důkazy prezidentova zapojení do aktivit jeho syna prezentují telefonáty nebo rychlá setkání dvojice v momentech, kdy se Biden mladší setkával s podnikatelskými partnery.

Ukazují také na platbu prezidentovi od jeho bratra Jamese, ta se ale odehrála v době, kdy Biden nezastával žádnou volenou funkci. Pokud jde o nařčení, že brzdil trestní vyšetřování svého syna, sami republikáni uznávají, že žádné přímé důkazy nemají.

„Republikánské vyšetřování o impeachmentu skončilo tak, jak začalo: s ničím,“ napsal deník Washington Post.

„V závěrečné zprávě není téměř nic, co by nebylo známé nebo jasné před zahájením formálního vyšetřování... Hunter Biden pracoval jako poradce pro řadu často zjevně pochybných jednotlivců a entit, a místy přitom vyvolával dojem, že je schopen ovlivnit rozhodování jeho otce. To bylo už nějakou dobu jasné,“ pokračuje list.

Zveřejnění pro ‚maximalní politický dopad‘

Bílý dům v minulosti vyšetřování odsuzoval jako „divadlo“ a nabádal republikány, že je načase s ním skoncovat. Bidenovi i několik jejich podnikatelských partnerů opakovaně odmítli, že by byl současný prezident do synova podnikání zapojen.

‚Na žádost Trumpa.‘ Američtí poslanci se poprvé sešli kvůli podezření, že Biden zneužil úřad viceprezidenta Číst článek

Podle Washington Post je končící vyšetřování příkladem zneužití dohledových pravomocí Kongresu ve snaze poškodit politického oponenta. The New York Times podotýká, že i zveřejnění závěrů se zdálo být naplánované pro „maximální politický dopad“, neboť přišlo v den, kdy demokraté zahajují svůj předvolební sjezd. Kongres má od začátku srpna měsíční prázdniny.

Předseda sněmovny Mike Johnson v reakci na zveřejnění vyšetřovací zprávy vyzval všechny Američany, aby si ji přečetli. Podle AP nesdělil, jak sněmovna se závěry naloží.

Pokud by sněmovna ústavní žalobu proti Bidenovi schválila, obvinění by pak posuzoval Senát, kde by k odvolání prezidenta byly zapotřebí hlasy dvou třetin senátorů. Takový vývoj je extrémně nepravděpodobný, vzhledem k tomu, že v Senátu mají většinu demokraté.

Dvakrát impeachmentu během svého mandátu čelil Bidenův předchůdce a volební soupeř Harrisové Donald Trump, v obou případech jej Senát obvinění zprostil.