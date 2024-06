Republikánům už odsouzený prezident nevadí. Změna přišla s newyorským verdiktem nad Trumpem

V průzkumu provedeném ve Spojených státech před dvěma měsíci uvedlo jen sedmnáct procent příznivců Republikánské strany, že by člověk usvědčený ze zločinu měl mít možnost vykonávat funkci prezidenta. Když se agentura YouGov lidí ptala znovu po newyorském verdiktu nad exprezidentem Donaldem Trumpem, narostl tento podíl na 58 procent. Washington 23:40 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikánům už odsouzený prezident nevadí, uvádí průzkum (ilustrační foto) | Foto: Victor J. Blue | Zdroj: Reuters

Společnost nové dotazování prováděla mezi 31. květnem a 3. červnem, tedy bezprostředně poté, co soudní porota rozhodla, že se Trump dopustil falšování podnikatelských záznamů ve snaze zakrýt zločinné spiknutí před volbami v roce 2016. Prezident z let 2017 až 2021 přitom letos do Bílého domu kandiduje znovu a suverénně zvítězil v primárkách Republikánské strany.

Jak uvádí YouGov, dopad newyorského verdiktu na volební preference zůstává nejasný. Průzkumy zatím naznačují, že zásadní otřes v očekávaném souboji mezi Trumpem a současným prezidentem Joem Bidenem nezpůsobí. Stanoviska republikánů „se posunula způsobem, který dává verdikt do pozitivnějšího světla a ponechává Trumpově kandidatuře šanci na úspěch“, uvádí YouGov.

Autoři průzkumů se v obou případech respondentů ptali, jestli si myslí, že osobám usvědčeným z trestného činu by mělo být povoleno stát se prezidentem. V dubnu dohromady odpovědělo kladně čtrnáct procent dotázaných, nyní toto stanovisko posílilo na 34 procent.

Vedle prudkého nárůstu mezi republikány se podíl kladných odpovědí zvýšil také mezi „nezávislými“ voliči, a to ze šestnácti na 33 procent. Ovšem 49 procent účastníků včetně 23 procent republikánů stále vyjádřilo názor, že odsouzený člověk v čele země není v pořádku.

Uznání viny Trumpovi v kandidatuře nebrání a o prezidentskou funkci by se mohl ucházet, i kdyby mu soudce uložil trest vězení. Výše trestu má být v jeho případě oznámena v červenci.