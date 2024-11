Republikánům vadí nominace ministra spravedlnosti. Gaetz je vyšetřovaný třeba za sex s nezletilou

Několik republikánských členů amerického Kongresu podle zdrojů webu Politico sdělilo zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že jeho nominace někdejšího kongresmana Matta Gaetze do čela ministerstva spravedlnosti má malou šanci na schválení. Zpráva přišla v době množících se úniků informací o kongresovém vyšetřování Gaetze. Jako ministra obchodu si Trump vybral miliardáře Howarda Lutnicka, který ale podle médií usiloval o post ministra financí. Washington 22:13 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikánům vadí nominace Matta Gaetze na post ministra spravedlnosti (ilustrační foto) | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Překvapivá nominace dvaačtyřicetiletého politika z Floridy Gaetze minulý týden vyvolala vlnu spekulací ohledně toho, zda projde americkým Senátem, který obsazování vládních postů posuzuje, připomíná Politico.

Trumpovi republikáni teoreticky nebudou potřebovat hlasy Demokratické strany, mnozí republikánští senátoři ale po oznámení jména kandidáta dávali najevo, že z něj nejsou nadšení.

25:45 Trump si ministry vybírá z televize. Kdo mu nebude zobat z ruky, ten poletí, popisuje novinář Klvaňa Číst článek

„Několik republikánských zákonodárců řeklo Donaldu Trumpovi a jeho týmu, že jsou přesvědčeni, že Matt Gaetz má malé naděje na schválení,“ napsal v úterý web Politico. Jiné zprávy zároveň hovoří o tom, že Trump osobně tlačí na senátory, aby po lednovém střídání v Bílém domě jím preferovaného ministra potvrdili.

Trump chce mít v čele ministerstva spravedlnosti věrného spojence, což je podmínka, kterou Gaetz dokonale splňuje. Od příchodu do Sněmovny reprezentantů v roce 2017 hájí Trumpovo počínání a stál po jeho boku i během jeho snahy zvrátit volební porážku v roce 2020.

Mezi zákonodárci je ale podle médií velmi neoblíbený, a to i v řadách republikánů. Za jeho působení ve sněmovně se nad ním vznášelo vyšetřování týkající se mimo jiné podezření ze sexuálních zločinů, které nakonec ministerstvo spravedlnosti uzavřelo bez obvinění. Vlastní vyšetřování ale následně spustil sněmovní etický výbor, před kterým už podle médií leží závěrečná zpráva s velmi nelichotivým vyzněním.

‚Laťka bude nízko‘

Po Gaetzově nominaci začaly do médií unikat výbušné střípky ze sněmovního vyšetřování ohledně jeho osobního života. Jistá žena podle jejího právníka výboru řekla, že při divokém večírku v roce 2017 byla svědkem sexuálního styku mezi Gaetzem a sedmnáctiletou dívkou. Právník v rozhovoru s deníkem The Washington Post dodal, že kongresman v daném momentě věk dívky neznal a až později byl informován, že byla neplnoletá.

Další moderátor Fox News ministrem. Donald Trump pověří řízením dopravy Seana Duffyho Číst článek

Osud vyšetřovací zprávy je nyní nejasný, neboť Gaetz se minulý týden vzdal mandátu a etický výbor zpravidla nepublikuje závěry o lidech, kteří nejsou členy Kongresu. Původně měl podle amerických médií o přijetí zprávy hlasovat minulý pátek, zasedání ale po nominaci Gaetze do vlády odložil na středu. Není při tom jasné, zda zprávu zveřejní nebo zda ji bude sdílet se senátory.

Trump za tohoto vývoje v soukromých rozhovorech připouští, že nominace Gaetze neprojde, napsal v pondělí deník The New York Times (NYT). Nastupující prezident podle něj zároveň nijak nedává najevo, že by svůj návrh mohl stáhnout.

„Zůstává přesvědčený, že i když to Gaetzovi nevyjde, laťka pro přijatelného kandidáta bude tak nízko, že Senát jednoduše schválí jeho další nominanty, kteří znechutili velkou část Washingtonu,“ pokračuje NYT.

Ministr obchodu

Jedním z budoucích ministrů by se mohl stát i miliardář Howard Lutnick, který dosud vedl makléřskou a investiční společnost Cantor Fitzgerald působící na Wall Street. Lutnick, který radí Trumpovi se sestavováním nové administrativy, podle amerických médií usiloval o nominaci na ministra financí. Budoucí prezident ho ale nominoval na ministra obchodu.

24:05 Loajalita především. Ministerstvo dostal Elon Musk za podporu Trumpa v kampani, míní expert Číst článek

Americký tisk Lutnicka popisuje jako zastánce zvyšování cel, což je hlavní prvek Trumpovy obchodní politiky. Exprezident a vítěz letošních voleb během svého prvního mandátu zavedl cla mimo jiné na čínské zboží, která částečně zůstala v platnosti i po jeho odchodu z Bílého domu. V letošní kampani hovořil o dramatickém rozšiřování obchodních poplatků včetně zavedení nejméně desetiprocentního univerzálního cla.

„Cla jsou skvělý nástroj, který má prezident k dispozici,“ řekl v září Lutnick, přestože ekonomové se k takovým plánům staví spíše skepticky. Jako ministr obchodu by podle agentury AP hrál klíčovou roli v případné snaze navyšovat a vymáhat cla.

75 milionů dolarů

Lutnick byl v posledních týdnech jedním z lídrů Trumpova týmu připravujícího novou administrativu poté, co v kampani podle informací deníku The New York Times (NYT) daroval nebo vysbíral více než 75 milionů dolarů pro různé skupiny podporující Trumpovu kandidaturu.

NYT, AP i další média uvádí, že usiloval o nominaci do čela ministerstva financí, kterou zvolený prezident ale zatím neoznámil. Podporu v tomto směru Lutnickovi veřejně vyjádřil miliardář Elon Musk, který je rovněž součástí plánování Trumpova mandátu.

11:43 Trumpova cla dopadnou hlavně na země jako Česko. Ztráty budou v řádu miliard korun, varuje Špicar Číst článek

„Howard je více než 30 let dynamickou silou na Wall Street,“ uvedl Trump v oznámení o nominaci Lutnicka. „Povede naši celní a obchodní agendu, s dodatečnou přímou zodpovědností za úřad obchodního zmocněnce Spojených států,“ sdělil k nové roli třiašedesátiletého podnikatele.

Kromě zastánce cel je Lutnick také kritik Číny, nadšený podporovatel kryptoměn a stoupenec nižších daní pro firmy, uvádí světová média. Pokud by se stal ministrem obchodu, řídil by rozsáhlou oblast federální vlády, pod kterou zdaleka nespadají jen mezinárodní obchodní vztahy.

Ministerstvo má například na starosti přidělování desítek miliard dolarů v dotacích pro domácí výrobce čipů, které nedávno schválil Kongres, nebo také rybolov či sčítání lidu.

„Je to role, v níž jsou stěžejní kontakty na výkonné ředitele a širší podnikatelskou komunitu,“ píše AP. Lutnick je ředitelem Cantor Fitzgerald od roku 1991, kromě toho zastává vysoké pozice v dalších dvou společnostech.

Podle NYT jsou jeho firmy zapojené téměř do všech sektorů americké ekonomiky, při projednávání jeho nominace v Senátu by tak „mohl čelit otázkám na své finance a potenciální střety zájmů“.