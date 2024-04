Řešení bez mobilizace. Ruští gubernátoři vyplácí velké příspěvky dobrovolníkům, kteří vstoupí do armády

Válka na Ukrajině vstoupila do třetího roku, a přestože Ukrajina i Rusko tají skutečné počty padlých vojáků, další mobilizace na obou stranách napovídá, že jsou značné. Tento týden začal na Ukrajině platit nový zákon, který snižuje dolní věkovou hranici pro mobilizaci z 27 na 25 let. Různé ruské regiony zase zvyšují příspěvky pro ty, kteří jsou ochotní válčit. Moskva 17:39 4. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští gubernátoři hledají dobrovolníky pro vstup do armády (ilustrační foto) | Foto: Ruské ministerstvo obrany | Zdroj: Reuters

Gubernátor Krasnodarského kraje slíbil všem dobrovolníkům za vstup do armády jeden milion rublů (asi čtvrtmilionu korun). Příspěvek se přitom zvedá letos už po třetí, ještě na začátku roku dobrovolníci dostávali jen 200 tisíc rublů. Svědčí to především o tom, že Rusům chybějí lidé, snaží se doplňovat stavy a už nestačí původní motivace.

Zároveň to vypovídá o tom, že už se nejspíš vyčerpal rezervoár vězňů, které bylo možné verbovat od podzimu roku 2022, přičemž jejich „životnost“ byla velmi nízká, protože většinou byli používáni na takzvané masové útoky.

Jenom v bitvě u Bachmutu jich podle slov Jevgenije Prigožina, který je tehdy jako první začal verbovat, zahynula polovina a další třetina byla těžce zraněna.

Nepopulární rozhodnutí

Také ruské ministerstvo obrany platí příspěvky naverbovaným, které se však pohybují zhruba od 180 do 190 tisíců rublů a není to tedy tak velká částka. Gubernátoři tyto příspěvky neplatí proto, že se chtějí zalíbit Kremlu, ale je to součástí jejich práce a jsou podle toho hodnoceni.

V Kremlu je navíc velmi sofistikovaný manažerský systém pro ukazatele úspěšnosti. To, kolik která oblast dodá do armády, je jeden z poměrně výrazných faktorů a je to i součástí dlouhodobé strategie Kremlu a Vladimira Putina. Jinými slovy, když nějaké rozhodnutí není úplně populární, dá se za úkol gubernátorům. Podobné to bylo to i s očkováním během pandemie.

Velmi se spekulovalo, že hned po prezidentských volbách bude vyhlášena další vlna mobilizace, k čemuž však zatím nedošlo. I mezi ruskými proválečnými experty se samozřejmě stále hovoří, že by stálo za to využít situace, kdy Ukrajina je oslabená, nemá dostatek munice a Američané už půl roku neposlali ani náboj.

Teď je tedy okamžik, kdy by mohli zmobilizovat dalších 300 tisíc, možná půl milionu lidí a potom už by Ukrajina podle těchto expertů rozhodně nemohla vydržet.

Na druhou stranu, mobilizace je extrémně nepopulární a zdá se, že Kreml stále se snaží maximálně používat jiné metody, třeba i právě tyto finanční.

Vladimir Putin tedy může mít z větší mobilizace obavu. Mobilizace z podzimu 2022 srazila jeho podporu asi o dvacet procent, byť ne na dlouho. I přes veškerý represivní aparát v Kremlu velmi dobře a velmi pečlivě sledují sociologické výzkumy. Byť se pravděpodobně neobávají celonárodního povstání, nejspíš nechtějí veřejnost příliš zneklidňovat.