Německo zapisuje hosty od jara, ve Švýcarsku pomáhá aplikace. Kde už restaurace sbírají osobní údaje?

Během čtvrtečních interpelací ve sněmovně zmínil český ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) možnost povinných registrací hostů v restauracích, které by mělo ulehčit případné trasování kontaktů nakažených koronavirem. Ačkoli to později on i premiér Andrej Babiš (ANO) dementovali, v některých evropských zemích je podobné opatření zavedenou praxí. Kde tedy zapisování kontaktních údajů v restauracích již funguje? Praha 13:48 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě několika evropských zemí funguje zapisování hostů i v restauracích v Austrálii a na Novém Zélandu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Německo

Opatření týkající se zaznamenávání kontaktních informací v pohostinských zařízeních je v Německu v platnosti již od 18. května. Úřady jej vyžadují pro případ, že by restaurace byla spojena se šířením koronaviru a informace by tak byly klíčové pro trasování. V opačném případě je restaurace povinna posbírané údaje do třech týdnů až jednoho měsíce smazat. Kromě jména, příjmení a telefonního čísla pak návštěvníci vyplňují i konkrétní čas, kdy danou restauraci navštívili, a jak dlouho se zdrží.

V německých hospodách vyplníte jméno a adresu, za lhaní je pokuta. Prymula zvažuje podobný model Číst článek

Nařízení také dává volnost restauracím si určit, jak k jejich sběru přistoupí - v Brandenbursku nebo v Porýní-Falci vyžadují restaurace například vyplnění údajů jako součást rezervací, v jiných částech Německa vyplňují hosté formulář až při vstupu. Zatímco v Berlíně, Sasku nebo Braniborsku úřady vyplnění formuláře pouze doporučují, v Porýní-Falci, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Hamburku nebo Brémách je nařízení uvést v restauracích kontaktní údaje povinné.

Německá spolková vláda navíc v září odsouhlasila pokutování lidí, kteří v restauracích uvedou falešné či neúplné údaje. Nejvyšší postih za tento prohřešek bude hrozit ve Šlesvicku-Holštýnsku, a to až 1000 eur (27 000 korun). Ve většině spolkových zemí však hrozí pokuta ve výši 50 eur (1360 korun).

Švýcarsko

Registrace hostů restaurací je platná ve Švýcarsku, stejně jako v Německu, již od květnového znovuotevření. Jako povinné údaje označila federální vláda celé jméno, dobrovolně mohou lidé poskytnout i telefonní číslo. Osobní informace pak musí být po 14 dnech smazány.

Pro ulehčení zapisování kontaktních informací ve Švýcarsku fungují i speciální aplikace, které mají umožnit bezpečný přenos dat. Hosté si v mobilním telefonu či na počítači požadované údaje předvyplní a uloží do QR kódu. Ten pak mohou načíst při vstupu v podporovaných restauracích. K takto získaným datům restaurace přístup nemají, dostupné jsou pouze konkrétním úřadům, které je smí využívat pouze tehdy, pokud jsou potřebné při trasování nakažených z jednotlivých restaurací. Kvůli strachu z úniku osobních údajů však některé restaurace přesto zůstaly u papírových formulářů.

Prymula chtěl registrovat hosty restaurací. ‚Nesmysl, žádný formulář nebude,‘ dementoval plán Babiš Číst článek

Velká Británie

Povinnost vyžadovat po návštěvnících restaurací kontaktní údaje je od září platná i ve Velké Británii, za případné nedodržení nařízení či umožnění rezervace více než šesti lidem pak zřizovatelům hrozí pokuta až 10 000 liber. Jestli zařízení zvolí digitální cestu, registraci po telefonu nebo zapisování na papír, pak není nijak upřesněno a závisí čistě na jednotlivých restauracích.

Oproti Německu nebo Švýcarsku však úřady vyžadují poskytnutí celého jména a telefonního čísla pouze od jediného člena skupiny, nikoli od všech. Informace pak musí restaurace po 21 dnech smazat.

Nizozemsko

Úřady v Nizozemsku v souvislosti s opatřeními v restauracích doporučují rezervaci buď před samotnou návštěvou na internetu nebo přímo na místě. Stejně jako v ostatních zemích pak mohou poskytnout ve formulářích celé jméno, telefonní číslo a mailovou adresu pro případné trasování. Zároveň by si podle opatření měly restaurace vést, jak dlouho se každý host zdržel a kde seděl. Data musí následně po 14 dnech smazat. Restaurace ale nemohou odmítnout návštěvníky, kteří formulář vyplnit nechtějí.

Norsko

Zaznamenávání osobních údajů v restauracích funguje i v Norsku. Tamní úřady jej nařizují primárně zařízením, které podávají alkohol. Pro kavárny či restaurace, které alkoholické nápoje nenabízí, není registrace hostů povinná, přesto je silně doporučena.