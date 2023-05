Medveděv a Patrušev ztrácejí pozice ve prospěch rozhněvaného Prigožina. A Putin mlčí

Šéf ruské polovojenské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin varoval před chaosem a revolucí v Rusku. Revolucí, která by se vyrovnala roku 1917. Kremelské elity podle něj neberou válku na Ukrajině dost vážně a to prý způsobí zmatek a nejistoty, cituje Prigožina ruský exilový server Meduza. Jiní si myslí, že to bude spíše nezájem o domácí politiku a problémy, které válka Rusku přinesla, co nakonec zapříčiní pád režimu Vladimira Putina.

