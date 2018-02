Tillerson: Venezuele hrozí vojenský převrat, Maduro ale může vyhledat azyl u 'přátel na Kubě'

Venezuelská armáda by mohla svrhnout socialistického prezidenta Nicoláse Madura. Nejjednodušší by ale bylo, kdyby sám odstoupil a odjel třeba na Kubu. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek na Texaské univerzitě krátce před svou návštěvou pěti latinskoamerických zemí řekl americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Austin 8:22 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničních věcí Rex Tillerson v srpnu 2017 | Foto: Aaron P. Bernstein | Zdroj: Reuters

Podle Tillersona ve Venezuele nastane změna, Spojené státy si však přejí, aby byla nenásilná, a k převratu nevybízí.

„V historii Venezuely a dalších latinskoamerických zemí se často stává, že armáda nastolí změnu, a to v případě, že situace je velmi špatná a vedení země už nedokáže lidu sloužit," řekl Tillerson s tím, že si není jist, zda tomu tak bude ve Venezuele.

Hacienda pro Madura

„Maduro by měl dodržovat ústavu," zdůraznil americký ministr zahraničí a dodal, že pokud to pro venezuelského prezidenta bude příliš náročné, tak „určitě má přátele na Kubě, kteří by mu mohli darovat hezkou haciendu na pláži".

Venezuelský vůdce, který ustavením zvláštního zákonodárného sboru vyřadil ze hry demokraticky zvolený parlament ovládaný opozicí, čelí kritice nejen z USA ale i z EU či okolních latinskoamerických zemí, které Madurův režim mnohdy označují za diktaturu. Prezident země stižené hladem a ekonomickou krizí šíří teorii, podle níž spiknutí vedené Američany usiluje o jeho svržení. Koncem roku například Caracas vyhostil brazilského velvyslance.