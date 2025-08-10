Reyhanová: Ujgurská genocida posiluje čínskou ekonomickou hegemonii. Diaspora se necítí v bezpečí
Dilnur Reyhanová je ujgurská socioložka, spisovatelka a aktivistka, která se narodila v Číně a od roku 2004 žije ve francouzském exilu. V současnosti pobývá přibližně rok v Praze v rámci výzkumného projektu s Orientálním ústavem Akademie věd České republiky. „Osobně nemám o své rodině žádné zprávy. Celá diaspora byla po léta izolovaná, protože kontakt se zahraničím byl důvodem k poslání do tábora,“ říká pro Český rozhlas Reyhanová.
Reyhanová neúnavně hájí jako předsedkyně Evropského ujgurského institutu práva ujgurského lidu, který je obětí systematické represe ze strany čínského režimu. Ten se nebojí vyvíjet silný tlak ani na členy ujgurské diaspory v Evropě.
Během Světového ujgurského kongresu, který se konal v Praze v roce 2021, vypukla kontroverze: známý mezinárodní hotelový řetězec nejprve souhlasil s uspořádáním konference, ale na poslední chvíli ji zrušil. Děje se to běžně?
Ano, naprosto. I ve Francii se to stává. Na různých místech, dokonce i na univerzitách, jsme již takové epizody zažili.
Tento týden jste v Paříži slavnostně otevřeli prostor Ujgurského institutu Evropy, jehož jste předsedkyní. Jaké je poslání tohoto nového místa?
Je to pro nás zpráva roku. Od založení Ujgurského institutu Evropy je to naše druhé velké vítězství. Prvním bylo 20. ledna 2022, kdy francouzský parlament konečně uznal ujgurskou genocidu.
Dnes máme pro náš institut nové prostory. Budeme se moci usadit – je to domov pro Ujgury ve Francii a v Evropě. Budeme zde pořádat naše kurzy – každý víkend jsme měli ujgurskou školu, ale protože jsme neměli vlastní prostory, od roku 2017 probíhala na INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales, francouzská univerzita zaměřující se na výuku světových jazyků a kultur – pozn. red.), kde jsem vyučovala.
Nyní se škola bude moci konat v našich prostorách a děti konečně uvidí, co je ujgurská kultura. Dosud o ní jen slyšely, aniž by k ní měly přístup. Na rozdíl od jiných dětí přistěhovalců nemají možnost navštívit nebo se vrátit do země svých rodičů.
Momentálně jste ve Francii žalována čínskou ambasádou, protože jste při Fête de l’Humanité (každoroční akce, kterou pořádá francouzská komunistická strana – pozn. red.) v roce 2022 polila stánek Komunistické strany Číny barvou. Chtěla jste tím upozornit na genocidu, o níž jste mluvila. Někteří francouzští politici a intelektuálové odsoudili „strategii soudního pronásledování ze strany Pekingu“. V jaké fázi je tento proces?
Toto řízení, zahájené v září 2022, bylo naprosto absurdní. Čínská ambasáda mě žalovala ze dvou důvodů: rasistický útok na čínské osoby a poškození majetku.
První obvinění bylo brzy staženo. Po roce bylo celé řízení odloženo, pak jsem ale v roce 2024, těsně před návštěvou Si Ťin-pchinga ve Francii, dostala předvolání: případ, který byl odložen, byl znovu otevřen. Nezávislá novinářská investigace odhalila odhalilo, že toto obnovení nařídila pařížská generální prokurátorka – to je ve Francii od roku 2012 bezprecedentní. V březnu jsem měla soud.
Čínská ambasáda ani jejich právník se nedostavili. Soudce hodinu čekal, telefonoval právníkovi, bez úspěchu. Pak, proti vůli obhajoby i prokurátora, se rozhodl 'dát šanci čínské ambasádě' a odročil proces na 13. října v Paříži. Tento soudní nátlak totalitního státu, který naše demokratická justice toleruje, bude tak trvat minimálně do října.
Pokus o únos
Tlak, který na Ujgury doléhá i na Západě, je patrný. Můžete zmínit případ Gulbahar Jalilové?
Gulbahar Jalilová je přeživší čínských koncentračních táborů. Je ujgurského původu a občanka Kazachstánu, byla podnikatelkou, často cestovala mezi Střední Asií a Čínou. V květnu 2017 ji vylákali do pasti v Číně, kde byla zatčena a poslána do tábora, kde strávila rok a půl. Díky zásahu Kazachstánu a mezinárodnímu tlaku byla nakonec propuštěna.
Aby svědčila o hrůzách, které zažila – mučení, znásilnění – okamžitě utekla na Západ a od roku 2020 žije jako uprchlice ve Francii. Stala se jednou z klíčových osobností, živých svědků ujgurské genocidy.
Vloni, během evropské cesty čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, jsme ve Francii uspořádali demonstraci, kde odsoudila čínské zločiny. Shromáždění napadli členové čínské komunity spolu s dalšími mladými lidmi, kteří byli podle všeho zaplaceni čínskou ambasádou. To ji znovu traumatizovalo.
O tři dny později se před jejím pařížským domem odehrála šokující scéna: devět mužů v černém se ji za bílého dne pokusilo odvléct do černé dodávky. Tyto epizody ji hluboce poznamenaly – byla šest měsíců hospitalizována na psychiatrii, nejí a nespí.
Podali jste žalobu?
Okamžitě jsme podali trestní oznámení – nejen kvůli přeshraničním represím ze strany Číny, ale i kvůli pokračování genocidy proti diaspoře a kolektivní psychické destrukci. Tento případ diaspora těžce nese, už tak byla vystrašená a nyní si uvědomuje, že není v bezpečí ani ve Francii.
Situace Ujgurů se tragicky zhoršila za posledních deset let, především od roku 2016 po jmenování regionálního představitele známého pro tvrdé represe v Tibetu. Jaká je aktuální situace začátkem srpna 2025?
Mluvíte o Čchen Čchüangovi, hlavním iniciátorovi genocidních zločinů. Od té doby byl nahrazen jiným představitelem, který byl nedávno opět vystřídán.
Sledujeme čínskou strategii v ujgurském regionu Východním Turkestánu. Termín ‚Sin-ťiang‘, znamenající ‚nové území‘, Ujgurové odmítají a dávají přednost původnímu názvu.
Od počátku roku 2023 tam sledujeme normalizaci genocidy doprovázenou čínským koloniálním turismem. Proč? Kvůli dvěma rozsáhlým konfliktům – válce na Ukrajině od roku 2022 a válce v Gaze od října 2023 – byla ujgurská otázka odsunutá do pozadí. Čína využila tohoto mediálního rozptýlení k normalizaci genocidy.
Koncentrační tábory
Srovnáváte současnou tamní situaci s nacistickým koncentračním systémem, zejména s propagandou podobné té z Terezína…
Ano, výzkumníci to dokázali už v roce 2019. Archivní srovnání ukázalo podobné metody. Ujgurové byli, jako židé v táborech, nejprve nasazeni na nucené práce, existovala propaganda i „Potěmkinovy návštěvy“.
Dnes vidíme podobné praktiky, jako byly tehdy návštěvy Červeného kříže a církví: někteří muslimští činitelé region navštívili a pak hanebně popřeli realitu. Čína tyto fašistické metody reprodukuje a technologicky je vylepšila. Protože dnes je Čína světová supervelmoc.
Právě jsme si poslechli úryvek písně Ablajana Awuta Ayupa. Můžete nám o něm něco říct?
To mě dojímá, protože protože jde o zkázu nepředstavitelného rozsahu. Stejně jako většina ujgurských intelektuálů byl Ablajan Awut Ayup zničen. Byl poslán do tábora ve vlně roku 2017 a od té doby o něm nemáme žádné zprávy. Byl obrovskou hvězdou – přirovnávali ho dokonce k Justinu Bieberovi –, byl nesmírně populární mezi dospívajícími. Představoval vzor.
Neexistuje žádný oprávněný důvod pro jeho zatčení. Stále pátráme po tom, proč, ale domníváme se, že to bylo kvůli jeho obrovskému vlivu. Mnoho významných představitelů ujgurské elity, kteří jsou zásadní pro jejich národní identitu, je takto cíleně likvidováno.
To je také případ ekonoma Ilhama Tohtiho, laureáta Ceny Václava Havla a Sacharovovy ceny v roce 2019. Máte o něm nějaké zprávy?
Ne, vůbec žádné. Ilham Tohti byl profesorem na Pekingské univerzitě. Jeho rodina žila v Pekingu, jeho děti se tam narodily. Byl zatčen v lednu 2014, tedy ještě před genocidou, a odsouzen na doživotí.
Od té doby o něm nemáme žádné zprávy. Nevíme, jestli je ještě naživu. Ilham Tohti, Ablajan Awut Ayup… Další světově uznávaní profesoři jako Rahile Dawut, antropoložka a specialistka na ujgurskou kulturu, byli zatčeni v roce 2017. O těchto lidech nemáme žádné informace.
Před pár lety jste odsoudila mlčení některých muslimských zemí tváří v tvář tomuto dramatu. Změnila se od té doby situace?
Několik svědectví se dostalo pod mezinárodní tlak a některé muslimské země přestaly Čínu podporovat, ale od roku 2023 se rozhostilo ohlušující ticho dokonce i mezi muslimskými zeměmi. Nejenže mlčí, ale stávají se spolupachateli.
S válkou v Gaze se Čína prezentuje jako propalestinská, čímž si posiluje svůj pozitivní obraz. Tento pročínský ideologický relativismus se zesiluje. Sociální sítě šíří pročínské dezinformace, podle nichž Čína údajně pomáhá Gaze. Přitom Čína spolupracuje s Izraelem, stejně jako Turecko. Tento propalestinský diskurz je hlavně kosmetický.
Přelud ujgurského džihádismu
Čína svou regionální politiku ospravedlňuje hrozbou islámského terorismu. Objevily se videa ujgurských džihádistů v Sýrii napojených na TIP (Islámská strana Turkestánu – pozn. red.). Jak velký je fenomén tohoto ujgurského džihádismu?
Je to přelud. TIP byla malá skupina několika desítek lidí v Afghánistánu a Pákistánu v 90. letech, kterou zničily americká a pákistánská armáda už v roce 2003.
Dnes dochází k obnovení těchto skupin v kontextu chaotické situace v Sýrii. Proběhla podezřelá migrace asi tisícovky Ujgurů ze Střední Asie do Sýrie, přes Thajsko a Turecko… Tato cesta je ale krajně pochybná, zejména proto, že většina Ujgurů je fyzicky velmi nápadná.
Jak je možné, že nebyla žádná kontrola na hranicích, když jsou Ujgurové v Číně neustále a všude kontrolováni? Je zjevné, že jde o manévr čínského režimu s pomocí Turecka. Přítomnost těchto bojovníků v Sýrii jen slouží Číně jako záminka k ospravedlnění genocidy.
Pokud jde o radikalizaci některých Ujgurů, tvrdíte, že i ta byla organizována Čínou, když posílala mladé Ujgury studovat do zahraničí.
Ano, už od 90. let Čína financovala vysílání mladých Ujgurů do zemí jako Egypt – tedy v linii Muslimského bratrstva –, Írán, kde je šíitský vliv, nebo k saudským wahhábistům.
Po návratu začali šířit tyto radikální a odlišné verze islámu ve své komunitě. Někteří se stali oficiálními imámy, jiní zmizeli a žijí v ilegalitě. Tato strategie rozdělení společnosti oslabila kulturní identitu Ujgurů.
Paralelně saúdští islamisté šířili radikalizovanou verzi islámu ve Střední Asii, využívajíc prázdného prostoru po rozpadu Sovětského svazu. Není pochyb o tom, že tu existuje tento zahraniční vliv organizovaný také Pekingem.
Pod mezinárodním tlakem opustil vloni kvůli podezření z nucené práce ujgurský region Volkswagen. Následovaly tento příklad i jiné firmy navzdory čínské ekonomické síle?
Ne, žádný velký odchod nenastal. V Austrálii ujgurská diaspora podala tento týden žalobu na K-mart za nucenou práci.
Ve Francii jsme podali žalobu na 12 mezinárodních značek za spolupachatelství: vyšetřování trvalo čtyři roky, ale případ byl odložen, nikoli pro nedostatek důkazů, ale z politické vůle – prokuratura se prohlásila za nepříslušnou.
To dokazuje, že ujgurská genocida je propojena s globálním kapitalismem. Využívá téměř bezplatnou pracovní sílu, čímž posiluje čínskou ekonomickou hegemonii.
Jak zůstáváte v kontaktu se svými blízkými ve vaší rodné oblasti?
Osobně nemám o své rodině žádné zprávy. Celá diaspora byla po léta izolovaná, protože kontakt se zahraničím byl důvodem k poslání do tábora. Dnes Peking některé kontakty povoluje, ale je to selektivní – podmíněné. Pro mě by obnovení kontaktu znamenalo mlčet. A to je cena, kterou odmítám zaplatit.