‚Bezohledné, nezodpovědné a kruté.‘ Rusko a Čína vetovaly rezoluci OSN o přeshraniční pomoci Sýrii

Rusko a Čína v pátek v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů využily svého práva veta k zablokování rezoluce o přeshraniční pomoci z Turecka a Iráku pro miliony syrských civilistů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ní jde o 14. ruské veto týkající se Sýrie od začátku konfliktu v roce 2011. New York 21:02 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zasedání Rady bezpečnosti při OSN. | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

Rezoluce, kterou vypracovaly Belgie, Kuvajt a Německo, měla přes dva turecké a jeden irácký přechod umožnit další rok dovážet syrským civilistům na druhé straně hranice humanitární pomoc. Rusko, které stojí v konfliktu na straně Damašku, chtělo pomoc umožnit dovážet pouze přes dva turecké přechody, a to po dobu dalších šesti měsíců. Zatímco Čína a Rusko rezoluci vetovaly, zbylých 13 členů Rady bezpečnosti OSN hlasovalo pro její schválení.

Americká velvyslankyně při Organizaci spojených národů Kelly Craftová označila veto Ruska a Číny za „bezohledné, nezodpovědné a kruté“. Bude to mít podle ní katastrofální dopady.

Schválena pak nebyla ani Ruskem navrhovaná rezoluce, která počítala s využitím dvou tureckých přechodů, ale nikoli iráckého. Pět členů Rady bezpečnosti OSN hlasovalo pro, šest proti a čtyři se zdrželi.

Okamžité zastavení dodávek

„Kdo dnes vyhrál? Nikdo. Kdo prohrál? Syrský lid,“ uvedl ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja. „Nezkoušejte na nás svalit vinu,“ doplnil a dodal, že humanitární situace v Sýrii se dramaticky zlepšila a Rada bezpečnosti OSN by k tomu měla přihlédnout.

Zmocněnkyně Organizace spojených národů pro humanitární záležitosti Ursula Muellerová ve čtvrtek uvedla, že ukončení přeshraniční pomoci bude znamenat okamžité zastavení dodávek humanitární pomoci pro miliony syrských civilistů. Civilisté by podle ní v důsledku toho trpěli hlady, zvýšil by se počet nákaz nemocemi, úmrtnost a také počet lidí, kteří by museli opustit své domovy.

Od roku 2014 OSN a humanitární organizace dovážejí pomoc do Sýrie přes přechody v Turecku, Iráku a Jordánsku. Celkem jde o čtyři přechody, jejichž využití k tomuto účelu každoročně schvaluje Rada bezpečnosti OSN. Rezoluce Belgie, Kuvajtu a Německa nově neobsahovala požadavek na schválení jordánského přechodu ve snaze ustoupit Rusku, uvedl Reuters.

400 tisíc obětí

Poslední rezoluce o využití čtyř přechodů k dovozu humanitární pomoci do Sýrie vyprší 10. ledna 2020. Rada bezpečnosti OSN by do té doby mohla ještě schválit rezoluci novou, podle nejmenovaných diplomatů by ale bylo těžké ve stanovené lhůtě to stihnout.

Občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se v Sýrii během let zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí už si vyžádalo nejméně 400 tisíc lidských životů a dalších více než 11 milionů obyvatel, což je asi polovina předválečné populace, muselo opustit své domovy. Z toho asi 5,6 milionu lidí uprchlo do zahraničí.

Do bojů se na straně syrského prezidenta Bašára Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, což do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu.