Rusko genocidu Ukrajinců připravuje nebo už provádí, tvrdí senátor Fischer

„Skutky, které vidíme, že páchají ruské jednotky, jsou takové závažnosti, že se jedná o válečné zločiny a jimiž se projevuje genocida,“ říká pro Český rozhlas Plus nezávislý senátor Pavel Fischer. Poslanec a odborník na mezinárodní právo Vladimír Balaš (STAN) s kritikou souhlasí, k použití pojmu genocida má výhrady.

Měli by se čeští poslanci připojit k těm parlamentům světa, které odsuzují ruské počínání na Ukrajině jako genocidu? Debatují Pavel Fischer a Vladimir Balaš.

„V našem usnesení říkáme, že hromadné popravy, teror, deportace, mučení a znásilňování i deportace dětí odsuzujeme jako projevy genocidy. Ruská ombudsmanka sama potvrdila 200 tisíc deportovaných ukrajinských dětí. Kdo deportuje děti k umístění do ruských rodin, ten se dopouští jednoho ze znaků genocidy,“ vysvětluje senátor.

Balaš je opatrnější: „Ruské jednotky páchají válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, ale s genocidou bych byl opatrnější.“

Přesto chválí rezoluci Senátu. „Je to sdělení Rusku, že nenecháme bez vyšetření to, co se tam děje. Definitivní právní kvalifikace bude muset udělat soud. Je pravda, že deportace dětí je znakem genocidy, ale i zločinů proti lidskosti. U genocidy je třeba prokázat úmysl vyvraždit národ nebo skupinu. A to je třeba vyšetřit,“ nabádá poslanec Balaš.

„Jeden příklad za všechny,“ reaguje Fischer. „Máme svazek těchto nepřímých důkazů. Rusko třeba mluví o eliminaci Ukrajiny, deukrajinizaci, tedy snaze zničit kulturu a identitu Ukrajiny a mohl bych pokračovat.“

Sněmovna se vyjádří

Usnesení Poslanecké sněmovny je už připraveno, tvrdí Balaš. „Pan senátor má pravdu, že výroků nejvyšších ruských představitelů o tom, co udělají na Ukrajině, je víc a mohlo by zde jít o genocidu a my máme povinnost jí zabránit. Sněmovna se vyjádří do týdne či dvou,“ předpokládá vládní poslanec.

Senátor upozorňuje na další výroky, které podle něj svědčí o genocidě. „Oficiální ruská prohlášení říkají, že Ukrajina nemá civilizační obsah a musí dojít k celkové lustraci. V Rusku jsou filtrační tábory a dochází tam k dějům, které z hlediska etnického nebo národnostního vedou ruské autority k tomu, jako kdyby připravovaly genocidu, nebo už ji prováděly,“ vyzývá k mezinárodní akci Fischer.

Tohle musí mezinárodní společenství odsoudit, reaguje na Fischerova slova poslanec.

„Mezinárodní společenství také je musí podniknout další kroky, které by Rusku bránily v dalším páchání těch zločinů. Jestli budeme žalovat zločiny proti lidskosti, genocidu, nebo něco jiného, bych nechal už na prokurátorovi. Ale je třeba chránit každý lidský život,“ shrnuje Balaš.

Poslechněte si celou debatu, ptá se Karolína Koubová.