ONLINE: Na Rhodosu hasí požáry vodou z bazénů. Stará se o to i speciální tým ze Slovenska

Řekové nebojují s požáry sami. Na ostrově Rhodos už jim pomohli například Finové nebo Slováci. Ti poslali do boje s plameny zvlášť proškolený tým 31 hasičů poskládaných z celého Slovenska od Pezinku po Poprad. Od zpravodaje z místa Vati 6:57 27. července 2023

„Nálada je dobrá, ale musíme na sebe dávat pozor. Termodynamika je diametrálně odlišná od naší a postup požáru je strašně rychlý,“ říká Jozef Húšek, zástupce velitele slovenských hasičů, kteří jsou na Rhodosu od soboty.

O dramatické momenty přitom nebyla nouze, jak vypráví styčný důstojník Pavol: „První den nasazení jsme dostali na starosti úsek, který byl velmi nebezpečný. Oheň byl na obou dvou stranách cesty. Mezitím co jsme kontrolovali jednu stranu, tak za svodidly se nám oheň rozšířil tak, že jsme zůstali zavření uvnitř.“

Slovenské hasiče potkávám u obce Vati. Požár domy nezničil, ale krajina je na popel.

Z kopců na několika místech stoupá dým, ale viditelné jsou místy i plameny, třeba jen pár metrů od vozovky.

„My si myslíme, že ohniska vznikla z nedohašených požárů z předchozích dnů. Protože při kapacitách, které tu jsou a i kvůli terénu, nezvládnou hasiči požár zahasit na hotovo.“

Slovenští hasiči nejsou v Řecku poprvé. Před dvěma lety hasili na ostrově Evia. Podle Pavla ale tehdy měli třikrát víc techniky, lidí, a také vody.

„Tam jsme prostě udělali líni a šli jsme do nitra. To je něco co Řekové viděli poprvé v životě. Oni mají taktiku stát, držet líni a pokud už to nejde, tak prostě unikají. My jsme to stopli a šli jsme dovnitř, uzavírá Jozef Húšek.

Slovenská skupina, kterou potkávám ve Vati, se poslední dva dny stará právě o vodu. Na pobřeží ji nabírá ze soukromých bazénů, po předchozí domluvě s majiteli, a pak ji vozí do vnitrozemí pro řecká hasičská auta.

Na Slovensko se tento tým hasičů vrátí za týden a na Rhodosu je vystřídá další skupina.