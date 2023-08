Zlatý důl pro obžalobu, noční můra obhajoby. Zákon, podle kterého nově žalují Trumpa, je mocná zbraň

Donald Trump (a osmnáct dalších lidí) nově čelí podezření z vydírání, padělání a snahy ovlivnit výsledky voleb v Georgii. Jde už o jeho čtvrté obvinění z více či méně závažných činů v různých amerických státech, všechna mu mohou velmi zkomplikovat jeho snahu vrátit se po volbách v listopadu příštího roku do Bílého domu. Nejnovější obžaloba je postavena na speciálním zákoně, který původně sloužil pro postihování těžkého organizovaného zločinu. Atlanta 7:31 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump na předvolebním mítinku v Des Moines v Iowě | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Nejzávažnější obvinění, kterému Trump aktuálně čelí, je stále to z 1. srpna. Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith činí bývalého amerického prezidenta osobně odpovědného za to, co se stalo během nepokojů 6. ledna 2021 při útoku na sídlo amerického kongresu. Několik lidí tehdy zemřelo, rozvášněný dav vnikl do budovy Kapitolu a ničil, co mu přišlo pod ruku.

Aktuální čtvrtá obžaloba, kterou svým rozhodnutím schválila velká porota, ale jistě Trumpovu právnímu týmu přidělá hluboké vrásky. Georgijská státní zástupkyně Fani Willisová ho totiž žaluje na základě zákona známého pod zkratkou RICO.

Profesor práva na atlantské univerzitě Michael Mears ho pro list The New York Times popsal jako „zlatý důl pro obžalobu a noční můru obhajoby“.

RICO je zkratka pro Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act, zjednodušeně zákon na postihování vydírání, ovlivňování a korupce. Willisová ho dříve popsala jako nástroj, který obžalobě umožňuje říct komplexně „celý příběh“.

Původně ho prokurátoři používali prakticky jen při stíhání skupin organizovaného zločinu, postupně se začal uplatňovat i při soudních procesech s takzvanými bílými límečky (opět zjednodušeně jde o označení pro hospodářskou kriminalitu), při postihování zpronevěry, Ponziho schématu či veřejné korupce.

státní zástupkyně okresu Fulton (Georgie) Fani Willisová | Foto: Elijah Nouvelage | Zdroj: Reuters

RICO umožňuje žalobci spojit dohromady na první pohled nesouvisející zločiny páchané různými lidmi. „Prokurátor pak může jít po hlavě organizace, aniž by musel dokazovat, že je přímo fyzicky zapojená do páchání trestné činnosti,“ popsal dále Mears.

Obžaloba musí pouze prokázat „vzorec“ vydírání či korupce – stačí k tomu doložit „alespoň dva trestné činy spáchané za méně než čtyři roky, které vedou ke stejnému cíli“.

‚Ukradené volby‘

V případě obžaloby Donalda Trumpa bude zřejmě zásadní uniklá nahrávka telefonátu s georgijským státním tajemníkem Bradem Raffenspergerem.

Trump na ní požaduje, aby mu „našel dost hlasů“, aby volby v Gerogii vyhrál – pro Joea Bidena se tam vyslovilo o necelých dvanáct tisíc voličů více a hlasy se následně přepočítávaly.

Kromě toho ale prokurátorka může díky RICO použít k vystavění případu například i šíření nepodložených tvrzení o „ukradených volbách“, vyvíjení veřejného či skrytého nátlaku na členy volebních komisí či padělání volebních lístků.

Minimálně některých se měl dopustit Trumpův dvorní právník Rudy Giuliani či jeho bývalý personální šéf Bílého domu Mark Meadows.

Celkem v Georgii obžalovali devatenáct lidí, řada z nich jsou právníci z Trumpova týmu, obžalobě ale čelí například i někteří funkcionáři místního výboru Republikánské strany, vůdce skupiny podporovatelů Black Voices for Trump nebo pastor.

Podle Mearse je důležité i to, že obžaloba nemusí prokazovat, že hlava skupiny věděla o všech trestných činech či k nim přímo nabádala. Všem usvědčeným pak hrozí kromě vězení za „základní“ trestný čin (tedy například zmíněné šíření nepravdivých tvrzení či nátlak), k tomu další až dvacetiletý trest vězení a pokuta.

Detail obžaloby Donalda Trumpa a jeho spolupracovníků z Georgie | Foto: Jim Bourg | Zdroj: Reuters