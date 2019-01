Francouzský odvolací soud řeší případ českého řidiče. Za pašování migrantů dostal rok a půl vězení

Ve Francii míří k odvolacímu soudu případ českého řidiče kamionu odsouzeného za pašování migrantů. Policisté našli skupinu Iráčanů v mrazicím boxu jeho kamionu nedaleko města Calais. Řidič se hájí tím, že o nich nevěděl. Francouzský soud ve svém dřívějším rozsudku uvedl, že český řidič usnadnil pohyb nelegálních migrantů a uložil Jiřímu Saganovi rok a půl vězení. Douai (Francie) 8:23 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamiony ve francouzském městě Calais. | Foto: Reuters

Jiří Sagan je v současnosti ve vazbě. Jeho advokát Ladislav Drha se s ním původně dohodl, že nejprve budou usilovat o jeho propuštění a až později připraví odvolání. Nakonec bylo vše jinak.

„Vzhledem k tomu, že počátkem prosince soud v Douai nařídil jednání již na 2. ledna, to znamená za méně než jeden měsíc po tom, co jsme se to dozvěděli, tak jsme se museli zaměřit na přípravu odůvodnění odvolání. O propuštění tedy usilovat nebudeme,“ říká Drha Radiožurnálu.

Francouzští policisté našli skupinu 15 migrantů v mrazáku řidičova kamionu nedaleko města Calais. Jiří Sagan se hájí tím, že o nich nevěděl, a že mu migranti vlezli do návěsu, když zrovna spal.

Podle Drhy ale francouzská policie nezohlednila některé důkazy. „Mělo dojít k prohlídce vnitřku kamionu, u které měl být pan Sagan a náklad neměl být nijak označen, že míří do Velké Británie. My máme důkazy o tom, že pan Sagan nebyl při prohlídce přítomný a že zboží bylo označeno. Protokol tedy vypovídá o přesném opaku. Je to dokument, který pan Sagan odmítl podepsat právě z tohoto důvodu,“ popisuje.

Podle něj Jiří Sagan převážel mladou kukuřici. Na bednách prý přitom bylo označení pro britský trh a popisky v angličtině. Díky nim podle advokáta migranti mohli zjistit, že řidič jel do Velké Británie.

Řidiči musí být všímaví

Český velvyslanec v Paříži Petr Drulák nemá informace o tom, že by francouzská policie nějak pochybila. Potvrdil ale, že v některých oblastech Francie jsou převaděči aktivnější.

„Co se možná změnilo v posledních měsících, je že v některých regionech může být větší tlak převaděčů. Jde o to, že řidiči musí být bdělí a všímat si jakékoliv podezřelé změny a tuto změnu hlásit,“ vysvětluje.

Český řidič je ve vazbě už od začátku července. Rodina ho přes pět měsíců nemohla navštívit ani mu zavolat.

Zatím není jasné, kdy přesně soud vynese rozsudek. „Rozsudek se zpravidla u francouzských soudů nevyhlašuje ihned na jednání. Zabere to zhruba 14 dní nebo jeden měsíc, kdy se připravuje písemné vyhotovení," popisuje Draha. Soud podle něj může další jednání i odročit a vynesení rozsudku tak oddálit.