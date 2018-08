Metropole prázdných budov. Riga se vyrovnává s úbytkem obyvatel, pomáhá i ‚lotyšský squatting‘

Tady v Puškinově ulici nedaleko centra Rigy míval kanceláře obchodník s obilovinami. Odešel v době hospodářské krize. Zůstaly po něm jen ošuntělé dřevěné a cihlové domky.

„Z potrubí ve sklepě prosakovala voda. Byla to časovaná bomba. Kdybychom se o budovy nepostarali, museli by je strhnout. Přitom je to skoro dvě stě let stará zástavba,“ vzpomíná Mārcis Rubenis, jeden z autorů nevládního projektu nazvaného Free Riga (Svobodná Riga).

Nevyužívané areály jako tento spravuje a hledá pro ně nové využití. „Nabízíme bydlení těm, kteří nemají moc peněz. Místo nájmu platí členský příspěvek na opravy. Jde o částku, která odpovídá zhruba polovině běžného nájmu,“ říká Radiožurnálu.

V Británii si vydělají třikrát tolik

Vcházíme do jednoho z domů, kde kromě bydlení funguje taky obchůdek, kam lidé mohou odložit staré věci a vzít si za to jiné, ve sklepě je zase společenská místnost. Free Riga v dalších dvou kdysi pustých areálech provozuje taky umělecké galerie, zkušebny nebo hudební klub.

„Ještě to nikdo vědecky nespočítal, ale říká se, že opuštěná je možná až čtvrtina budov v Rize. Po pádu Sovětského svazu se počet obyvatel opravdu dramaticky propadl,“ říká Jāzeps Bikše, který se v hnutí Free Riga stará o jeden ze starých opuštěných domů.

Hned vedle něj developer nedávno postavil novostavbu, která ale také nenašla jediného nájemníka. Rigu opustila až třetina obyvatel, mnozí odešli za prací do zahraničí. „I kdybyste v Lotyšsku sehnali sebelepší zaměstnání, ve Velké Británii si i za tu nejobyčejnější práci vyděláte třikrát tolik.“

Majitelé s dočasným obsazením souhlasí

Jāzeps Bikše zdůrazňuje, že Free Riga v prázdných domech nesquatuje. Jejich majitelé nechtějí své nemovitosti prodat pod cenou, nemají pro ně ale zatím jiné využití, a tak s dočasným obsazením souhlasí.

„Město před lety přijalo vyhlášku, podle které si mohou firmy za společensky prospěšnou činnost o 90 % snížit daň. Takže majitel této budovy ušetří na daních a za to nás tady nechává. My tady na oplátku v zimě topíme, staráme se o střechu a podobně.“

Hledání nového využití pro opuštěné budovy asi nepřesvědčí Lotyše pracující v zahraničí k návratu. Projekt Free Riga ale vrací do centra metropole život. A jeho autoři věří, že zajímavější městské vyžití možná přiměje další zůstat.