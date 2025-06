‚Říkáme jim Mandragory.‘ Česká firma představuje na pařížském leteckém veletrhu pískající drony

Maličký, svítící, čtyř vrtulový dron, který píská. Výrobci mu říkají Mandragora. „Ano, my jim říkáme Mandragory. Teď slyšíte jeden, ale když jich takto začnou pípat desítky a stovky, tak je to nesnesitelné.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z pařížského leteckého veletrhu

Tomáš Jelínek je spoluzakladatel české rodinné společnosti FlyinDiamonds neboli létající diamanty. Začínali v roce 2022 s výrobou dronů, které dělaly světelnou show na festivalech.

Tyto bezpilotní prostředky pískají nebo kvičí, když přistanou na zem, aby je pilot dokázal najít třeba ve vyšší trávě. Firma v posledních měsících výrazně rozšířila své působení. Na konci léta se chystá otevřít první bezpilotní polygon v Česku a vyrábí taky průmyslové drony:

Ruské drony začaly létat příliš vysoko. Ukrajina musí najít nový způsob, jak je sestřelit Číst článek

„Naše drony skenují stavby, kde dokáží s přesností až na jeden milimetr skenovat prostory. Máme i drony, které naši zákazníci používají na omývání fasád. Například vidíme budoucnost v tom, že v rámci integrovaného systému a nejrychlejší pomoci dron donese defibrilátor nebo jiné léky pacientovi, ke kterému by se jinak lékař mohl dostávat deset minut.“

Česká společnost se zabývá i vývojem vojenských bezpilotních prostředků: „Tohle je FPV (pozn. redakce First person view). Pilot má nasazené brýle a vidí to, co dron přes kameru. Pilot ho kontroluje přes ovladač a navádí k cíli. Tyto drony se používají jednak na průzkum, ale třeba taky na likvidaci tanků.“

Kamikaze drony

Evropská zbrojovka MBDA na veletrhu představila nový koncept kamikaze dronu podobný íránskému šahídu, který bojuje na Ukrajině. Stovky dronů Ukrajincům poslala francouzská společnost Delair.

Alexis Pradille s dronem Oskar, který společnost poslal na Ukrajinu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Alexis Pradille s dronem Oskar, který společnost poslal na Ukrajinu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Dron Oskar měří metr deset centimetrů. Původně to byl civilní dron, který jsme upravili pro účely francouzských a ukrajinských speciálních sil. Hlavně za účelem nočního monitorování,“ uvedl Alexis Pradille ze společnosti Delair.

„Je to něco jako zesílený polystyren. Výhodou je, že dron není tak drahý, a že je velmi lehký,“ dodává.

Do popředí se dnes dostávají drony naváděné i na několik desítek kilometrů pomocí optického vlákna. U těchto dronů není potřeba radiový signál, a jsou tím pádem odolnější vůči rušení. I na tyto technologie už ale firmy dokáží odpovědět.

„V takových případech nabízíme naše radary, které drony v reálném čase detekují a pak je zneškodní statické lasery,“ popsal Českému rozhlasu Chang Feng z čínské společnosti Skyfend.