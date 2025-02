‚Říkáme tomu karta práv.‘ Americká charita pomáhá přistěhovalcům bez dokladů, úřady zatýkají ve velkém

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa naplňuje jeho předsevzetí snížit počet ilegálních migrantů v zemi. Příslušníci Imigrační a celní služby denně při raziích zatýkají více nelegálních přistěhovalců než dřív. Ti se obávají, že agenti je půjdou hledat i do nemocnic, kostelů nebo škol, kam nechodili. Přistěhovalce se snaží o jejich právech informovat různé charitativní organizace. Pomáhají i materiálně, třeba distribucí potravin. Od stálého zpravodaje New York 10:13 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Informační materiály organizace Cabrini Imigrant Services | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Na nejsevernějším cípu newyorského Manhattanu, předměstí Inwood, jsou skoro tři čtvrtiny obyvatel hispánského původu, tedy z Latinské Ameriky. Každý víkend tu rozdává potravinové příděly katolická charitativní organizace Cabrini Imigrant Services. Stabilně si pro jídlo přichází asi 350 klientů.

Jedním z dobrovolníků je Jeff, který takto pracuje už šest let. Do pojízdných tašek lidem nakládá čerstvé ovoce a zeleninu, rýži, fazole, konzervy, kilo masa, těstoviny. Mělo by to být pro čtyřčlennou rodinu na týden. Výdej potravin je každou sobotu ráno.

Kromě potravin poskytuje Cabrini Immigrant Services podle koordinátora potravinové pomoci Paula Kwona také informace o sociálních službách, možnostech, které přistěhovalci mají nebo o nadcházejících událostech ve čtvrti.

Rozdávají také migrantům leták s informacemi pro případ setkání agenty Imigrační a celní služby.

„Říkáme tomu karta práv a lidé ve městě ji dobře znají. Informuje je, že když je zastaví imigrační agenti nebo policie, mají právo nevypovídat. Mají právo odmítnout nechat si prohledat věci nebo s nikým nemluvit bez přítomnosti advokáta,“ říká Paul.

Dobrovolník Jeff potvrzuje, že se lidé bez řádných dokladů s nevyjasněným právem k pobytu ve Spojených státech bojí agentů imigrační a celní služby. V komunitě v Inwoodu panují obavy i mezi těmi, kdo už mají americké občanství nebo zelenou kartu, tedy povolení k pobytu. Nevědí, co mohou ještě čekat, a mají strach.

Se svojí taškou na kolečkách honem spěchá domů i paní Maria Rodriguezová původem z Dominikánské republiky.

Všichni podle ní prý věděli, co od prezidenta Trumpa čekat. Podobně se totiž choval i v prvním funkčním období. Není to nic nového. Doufá, že vláda Donalda Trumpa bude v nastoupené cestě pokračovat.

Ona sama už má americké občanství a od zvolení prezidenta Trumpa čekala, že ulice zase budou bezpečné. S příchodem dalších přistěhovalců z různých zemí se totiž podle ní pocit jistoty z newyorských ulic vytratil.