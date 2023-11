Kontroverzní vyjádření o pandemii. Nechte lidi umírat, řekl údajně Sunak, výbor tvrzení ověřuje

Většina konfliktů je 50 odstínů šedi. Není to souboj Saurona a hodného prince, míní politolog Kratochvíl

Podle něj neexistuje nic, co by ospravedlňovalo, co Hamás Izraelcům udělal. „Stejně tak říkám, že neexistuje nic, co by ospravedlňovalo Izrael v některých jeho aktivitách, které dělá v pásmu Gazy.“