Britský premiér Sunak dostal pokutu, při natáčení videa o programu vlády v autě za jízdy neměl pás

Inkriminované video na premiérově instagramovém profilu už není. Sunak na něm hovořil o nejnovějším programu britské vlády na snížení nerovnosti mezi regiony, který byl klíčovou součástí kampaně konzervativců před volbami v roce 2019, do kterých stranu vedle ještě bývalý premiér Boris Johnson.

Sunak video natáčel v Lancashiru během cesty po severní Anglii. Pokutu musí zaplatit do 28 dní od obdržení oznámení, nebo se musí odvolat.

Pokutu dostal Sunak i v roce 2020 za porušení pravidel lockdownu během pandemie covidu-19, když se zúčastnil narozeninové oslavy expremiéra Johnsona v Downing Street.

Opoziční Liberální demokraté v prohlášení uvedli, že „Sunak prokázal, že pravidly pohrdá stejně jako Johnson“. Sunak a Johnson jsou jedinými britskými premiéry, kteří ve výkonu funkce dostali pokutu, píše BBC.

UK PM Rishi Sunak fined by police for taking off his seat belt to film a social media video in a moving car pic.twitter.com/loCECs7kdX