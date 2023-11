Část britských konzervativců se bouří proti Sunakovi. Premiérovi hrozí hlasování o nedůvěře

Britský premiér Rishi Sunak čelí nevoli pravicového křídla své Konzervativní strany po pondělní rošádě v nejvyšších vládních funkcích. Poslancům vadí především odvolání ministryně vnitra Suelly Bravermanové a premiéra varují, že mají dostatek podpisů, aby vyvolali vnitrostranické hlasování o nedůvěře. Bravermanovou v čele resortu nahradil dosavadní ministr zahraničí James Cleverly, na jeho post usedl expremiér David Cameron. Londýn 8:18 14. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Rishi Sunak | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

„Rishi Sunak by se měl připravit na válku, protože Suella byla vlajkonoškou naší strany,“ řekl stanici GB News bývalý konzervativní poslanec Neil Parish, který o mandát přišel poté, co v Dolní sněmovně sledoval pornografii.

Předseda Konzervativní demokratické organizace, frakce konzervativců známé mimo jiné svou podporou expremiéra Borise Johnsona, David Campbell Bannerman řekl, že Sunak v pondělí udělal „kamikaze“ a „může si teď 54 dopisů s vyjádřením nedůvěry klidně napsat i sám“.

Čtyřiapadesáti dopisy má Campbell Bannerman na mysli počet podnětů, které musí obdržet takzvaný Výbor 1922, tedy organizace sdružující konzervativní poslance bez vládních funkcí, která de facto řídí vnitřní fungování strany, aby mohla vyhlásit hlasování o nedůvěře v lídra strany.

Enough is enough, I have submitted my vote of no confidence letter to the Chairman of the 1922. It is time for Rishi Sunak to go and replace him with a 'real' Conservative party leader. pic.twitter.com/yJmGc14d75 — Andrea Jenkyns MP 🇬🇧 (@andreajenkyns) November 13, 2023

Skutečný počet poslaných dopisů je tajný až do chvíle, než jich předseda Výboru 1922 obdrží dostatečný počet. Otevřeně v pondělí oznámila podání podnětu k výboru poslankyně Andrea Jenkynsová.

Politika ‚zastavení lodí‘

Bývalý ministr průmysl a náměstek pro brexit Jacob Rees-Mogg je dalším z kritiků Sunakova pondělního rozhodnutí, které označil za chybu. Bravermanová podle něj „chápala, co si Británie myslí o migraci,“ a Konzervativní strana podle něj měla s nyní již bývalou ministryní větší šance na vítězství v parlamentních volbách. Ty se velmi pravděpodobně budou konat v příštím roce.

Bravermanová byla ve vládě jako ministryně vnitra hlavní tváří Sunakovy politiky „zastavení lodí“ s migranty cestujícími do Británie nelegálně přes Lamanšský průliv, ale i kontroverznější politiky deportování migrantů bez příslušných povolení letecky do Rwandy. Start prvního takového letu zastavilo loni v červnu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva doslova ve chvíli, kdy už letadlo čekalo na ranveji.

Sunakova vláda se od té doby u soudu pře o to, aby opatření mohla zrealizovat. Především mezi pravicovou částí Konzervativní strany má plán značnou podporu.

Nespokojenost konzervativců

Působení Bravermanové v úřadu provázela v posledních týdnech řada kontroverzí, naposledy ohledně propalestinských protestů v Londýně. Metropolitní policie je podle bývalé ministryně zaujatá a nedostatečně proti demonstrantům zasahuje. Dříve zase Bravermanová řekla, že lidé bez domova žijící ve stanech tak činí, protože je to pro ně „otázka životního stylu“.

The Independent v pondělí hovořil také s konzervativci, kteří se orientují spíše ve středu politické spektra a kteří pochybují, že by jejich vyhraněnější kolegové disponovali dostatečným počtem hlasů k vyvolání o nedůvěře v Sunaka.

Today we have built a united team ready to deliver the changes this country needs for the long term.



Professionalism, integrity and experience – this is a team that will be bold in making the right decisions for our great country, not the easy ones. pic.twitter.com/5smHSH0sI7 — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 13, 2023

„Pravice už se mnohokrát ukázala jako dobře organizovaná a hlasitá, takže dopad jejich tvrzení byl větší než realita jejich čísel,“ řekl Stephen Hammond, podle něhož bylo odvolání Bravermanové „naprosto správné“.

Hammond také dodal, že ve straně „v podstatě neexistuje“ chuť znovu hlasovat o nedůvěře. „Prakticky všichni se shodnou na tom, že pokud to uděláme znovu, můžeme stranu rovnou rozpustit, protože by trvalo dalších 100 let, než by nás někdo znovu bral vážně,“ dodal poslanec.

Sunakovo odvolání z čela Konzervativní strany by nevyvolalo předčasné volby. Stejně jako po rezignaci Borise Johnsona v červenci 2022 a Liz Trussové o tři měsíce později by konzervativci v parlamentu nominovali kandidáty na nového lídra strany, a potažmo premiéra, o kterých by pak rozhodla široká, celonárodní členská základna Konzervativní strany.