Střelce ze synagogy v Pittsburghu ošetřovali v nemocnici Židé. ‚Musíme jít příkladem,‘ řekl ředitel

Než začal střílet, vykřikl antisemitské heslo. Na sociální síti šířil protižidovské výkružky. „Chci zabít všechny Židy," křičel na pohotovosti, kam byl převezen poté, co ho postřelili policisté. Řeč je o střelci, který v sobotu v synagoze v Pittsburghu zabil 11 lidí. Přesto pocházeli nejméně tři doktoři a sestry, kteří ho ošetřovali, právě ze židovské komunity, uvedl v televizním rozhovoru pro americkou CNN ředitel Všeobecné nemocnice Allegheny. Pittsburgh 16:25 30. října 2018

I přes zjevnou nenávist k židovské komunitě, právě její příslušníci měli obviněného střelce Roberta Bowerse jako zdravotníci na starosti. „Jsme tu, abychom pomáhali nemocným a zraněným. Nejsme tu od toho, abychom někoho soudili. Nejsme tu od toho, abychom se ptali ‚Máte pojištění?‘ nebo ‚Nemáte pojištění?‘ Jsme tu, abychom se postarali o lidi, kteří potřebují naši pomoc,“ řekl CNN ředitel nemocnice doktor Jeffrey K. Cohen.

Cohen je také členem synagogy The Tree of Life (Strom života), kde se střelba odehrála. Navíc žije nedaleko, takže slyšel výstřely. Osobně zná devět lidí, kteří byli zastřeleni, píše americký deník the Washington Post.

Mluvit s každým

Přesto se k lůžku Roberta Bowerse vydal, aby pacienta zkontroloval. Zeptal se ho, zda nemá bolesti, on odpověděl, že je v pořádku. „Poté se mě zeptal na jméno. Řekl jsem mu ‚Jsem doktor Cohen, ředitel nemocnice‘. Načež jsem se otočil a odešel. Agent FBI, který ho střežil, mi řekl: ‚Nevím, jestli bych to dokázal‘,“ dodal ředitel nemocnice.

V rozhovoru pro americkou televizní stanici ABC ředitel Cohen vysvětlil, proč se se střelcem chtěl potkat. „Bylo důležité s ním alespoň mluvit. Nemůžete na jedné straně říkat, že máme mluvit s každým, a poté s ním nemluvit. A tak musíme jít příkladem a já jsem šéf nemocnice,“ vysvětlil Cohen.

Zranění útočníka s odkazem na lékařské tajemství nekomentoval. Bowers se ale v pondělí k soudu dostavil na kolečkovém křesle. Na vyzvání soudu potvrdil, že vzneseným obviněním rozumí. Ještě před výslechem u soudu byl propuštěn z nemocnice, kde se zotavoval ze střelných zranění. Americký soud poslal v pondělí Bowerse do vazby bez možnosti kauce.

‚Odvedli skvělou práci‘

Ředitel nemocnice také pochválil zdravotníky a zdravotnice, které se o postřeleného střelce starali. „Jsem na ně hrdý. Odvedli skvělou práci,“ řekl Cohen.

Oběti masakru si v neděli v Pittsburghu připomnělo asi 2500 lidí. Americký federální prokurátor podle AP uvedl, že bude pro střelce požadovat trest smrti. K tomu je potřeba podle zákona souhlas ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse.

Dějištěm krveprolití se stala synagoga The Tree of Life stojící v pittsburské čtvrti Squirrel Hill. Podle zdrojů CBS vešel střelec do synagogy v době, kdy byla plná lidí, kteří se účastnili sobotní židovské bohoslužby.