'Nebudeme tančit na hrobě dvou mladých lidí.' Fico nařkl Kisku z popření výsledků voleb

„Pan prezident dnes přečetl prohlášení, které zjevně nebylo napsáno na Slovensku. Má rukopis lidí, kteří absolutně neznají ústavněprávní tradice a pravidla na Slovensku. A sledují úplně jiný cíl, než je stabilita naší země,“ řekl Fico do televizní kamery.

Ostře se ohradil vůči dřívějším slovům Andreje Kisky o tom, že řešením současné politické krize může být radikální obměna členů vlády, anebo předčasné volby.

„Návrhy na totální rekonstrukci vlády, spojenou s hlasováním o důvěře, jsou popřením výsledků demokratických voleb. Prezident se tímto prohlášením hlásí k opozici, která mluví o potřebě převratu na Slovensku,“ prohlásil premiér.

"Prejav vznikol v Tatranskej Javorine, to je stále na Slovensku. Ak treba, ukážeme aj miestnosť, prípadne stôl, kde sa tvoril," povedal hovorca prezidenta Roman Krpelan, ktorý tak reaguje na Ficove slová, že prejav Kisku vznikol mimo Slovenska. — Miroslava Kernová (@MiraKernova) 4. března 2018

„Pokud má dojít ke změnám ve vládě, budou výsledkem dohody koaličních partnerů a v tomto procesu Ústava Slovenské republiky nevidí žádnou úlohu prezidenta. Předčasné volby můžou nastat jenom tehdy, pokud se za ně rozhodne hlasovat minimálně 90 poslanců národní rady,“ uvedl také.

Fico dodal, že jeho cílem je vyšetření brutálního činu a „nebude tančit na hrobu dvou mladých lidí tak, jako to dělají opozice, média a prezident“.

Volání po rekonstrukci vlády je "popřením výsledků voleb," prohlásil premiér Robert Fico. V zemi vypukla politická krize, prezident Andrej Kiska vyzval i k případným předčasným volbám. pic.twitter.com/82ZmSHCJkH — ČT24 (@CT24zive) 4. března 2018

Trojice projevů

Televizní projev Roberta Fica byl v neděli třetím v pořadí po projevu prezidenta Andreje Kisky a předsedu parlamentu Andreje Danka (SNS). Trojice nejvyšších ústavních činitelů se rozhodla promluvit k občanům v reakci na události uplynulého týdne: vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky a následné zveřejnění jeho zjištění o propojení italské mafie na lidi z okolí premiéra Roberta Fica a jeho strany Smer.

Andrej Kiska ve svém projevu sdělil, že je odhodlaný zemi provést vzniklou politickou krizi a jsou podle něj dvě možnosti jejího řešení: „Vidím dvě možnosti: rozsáhlou a zásadní rekonstrukci vlády, která by nepolarizovala společnost a získala důvěru parlamentu, nebo předčasné volby, které by v mnohých zemích byly nejpřirozenějším řešením,“ prohlásil Kiska. „Je možné je udělat rychle s komunálními volbami. O tom ale musí rozhodnout parlament 90 hlasy.“ Myšlenku předčasných voleb podpořila většina opozičních stran.

Předseda parlamentu Andrej Danko vyzval k rozvaze. „Nedělejme závěry dřív, než budeme mít důkazy, protože to vede k anarchii. Respektujme legitimní proces vyšetřování, práci policie a soudců. Pokud to tak nebude, nerespektujeme svůj stát.“ Danko zároveň uvedl, že si přeje, aby pachatelé a objednávatelé vraždy „skončili v pekle“ a vyzval k „ukamenování těch netvorů“, ale až poté, co budou k dispozici důkazy.