Fico zaútočil na Kisku. Slovenský premiér kritizoval prezidenta za setkání s finančníkem Sorosem

Slovenský premiér Robert Fico v pondělním prohlášení opět kritizoval prezidenta Andreje Kisku. Tentokrát za jeho setkání s finančníkem Georgem Sorosem. Podle Fica prezidentovi nezáleží na vyšetření vraždy Kuciaka a jeho přítelkyně a naznačil, že by Kiskovy návrhy na změny ve vládě nebo předčasné volby mohly souviset právě s prezidentovým setkáním se Sorosem. Ficovo vyjádření kritizovala opozice i zástupci koaliční strany Most-Híd. Bratislava 17:17 5. 3. 2018 (Aktualizováno: 17:47 5. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico (vlevo) a slovenský prezident Andrej Kiska | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Český rohlas

„Já si prosím odpověď pana prezidenta na to, o čem bylo toto setkání, protože vy dobře víte, o kom se teď bavíme, jakým způsobem se tento člověk chová. To, co se stalo po vraždě novináře a jeho přítelkyně, naznačuje, že je zde pokus v tomto státě o totální destabilizaci,“ řekl Robert Fico.

Krize na Slovensku po vraždě novináře: Kiska vyzval k obměně Ficovy vlády, nebo předčasným volbám Číst článek

Prezident Andrej Kiska v neděli navrhl kvůli vraždě Kuciaka rekonstrukci vlády nebo vypsání předčasných voleb. Chce tak obnovit důvěru Slováků v jejich stát. Premiér Rober Fico ale s návrhem Kisky nesouhlasí. Kvůli smrti Kuciaka už rezignoval slovenský ministr kultury Marek Maďarič. Opozice požaduje i odchod ministra vnitra Roberta Kaliňáka.

Fico již v neděli v reakci na prezidentovy návrhy hovořil o tom, že projev hlavy státu „zjevně nebyl napsán na Slovensku“. V pondělí doplnil, že rukopis projevu prezidenta „je někde jinde“. Kiskův mluvčí ještě v neděli reagoval ujištěním, že prezidentův projev byl napsán v Tatranské Javorine, která je na Slovensku.

Fica kritizují i jeho koaliční partneři

Opozice i vládní strana Most-Híd dnešní Ficovo vystoupení kritizovaly. „V demokratické zemi to považuji za absolutně nepřípustný a neakceptovatelný projev premiéra. Pro mě osobně je to absolutně nepřijatelné,“ citoval list Denník N ministryni spravedlnosti a místopředsedkyni strany Most-Híd Lucii Žitňanskou. Zástupci opozice tvrdili, že Ficovo vyjádření hraničí se ztrátou zdravého rozumu a že Fico projevil nejnižší pudy, aby se udržel u moci.

Vražda novináře a jeho přítelkyně vyvolala na Slovensku kromě vlny občanských protestů také třenice v koalici. Most-Híd, která je jednou ze tří vládních stran, vybídla k rezignaci ministra vnitra Roberta Kaliňáka, který je také místopředsedou Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Kaliňák o víkendu takový krok odmítl. Fico řekl, že politickými souvislostmi vraždy se koalice bude brzy zabývat.