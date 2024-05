ONLINE: Fico si z útoku pamatuje vše. Byl překvapený, jak rychle se to semlelo, popsal Pellegrini

Premiér Robert Fico si z útoku v Handlové pamatuje všechno. Slovenské soukromé televizi TA3 to ve čtvrtek popsal nastupující prezident Peter Pellegrini, který Fica navštívil v nemocnici v Banské Bystrici. Ficův zdravotní stav je vážný, ale stabilizovaný. O dalším postupu má v pondělí rozhodnout lékařské konzilium. Předsedu kabinetu měl ve středu postřelit 71letý Juraj C., který nesouhlasil se současnou vládou. Hrozí mu 25 let vězení až doživotí. Sledujeme online Bratislava 9:08 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová přicházejí na společnou tiskovou konferenci po útoku na Roberta Fica | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Premiér si pamatuje, co se stalo. Byl překvapen, jak se to mohlo stát a jak rychle se to semlelo,“ popsal Peter Pellegrini pro TA3.

Ficova ochranka jednala zmatečně. Dělali racionálně neobhajitelné kroky, hodnotí policejní exprezident Číst článek

Fico byl podle něj během převozu do Banské Bystrice při vědomí a vnímal vše, co se kolem něj dělo. „Jak mu byla poskytnuta první pomoc, jak byl převezen do Handlové, vrtulníkem do Banské Bystrice, jak se o něj staraly lékařské týmy na urgentním příjmu,“ vyjmenoval Pellegrini, co si Fico pamatuje.

„Teprve když šel na operační sál, byl uspán. Do té doby byl při vědomí,“ doplnil zvolený prezident, který má do prezidentského křesla usednout v polovině června.

Setkání s Ficem bylo podle Pellegriniho velmi emotivní. „Pana premiéra Roberta Fica znám přes dvacet let,“ poznamenal. „Do posledních minut do mého příchodu do Banské Bystrice nebylo jisté, jestli bude ve stavu, abych se s ním mohl sejít,“ uvedl Pellegrini s tím, že s Ficem mluvil jen pár minut.

Nástupce Mečiara i nejúspěšnější politik Slovenska. Po návratu k moci Fico otočil kormidlem země Číst článek

Prezidentka Zuzana Čaputová spolu s Pellegrinim udělali ve čtvrtek symbolický krok k uklidnění společnosti. Při společném vystoupení pozvali do paláce stranické špičky. Pozvání platí na úterý příštího týdne, upřesnil pro TA3 Pellegrini s tím, že domluvit setkání bude náročné.

„Nyní je prvořadé uklidnit společnost. A udělat vše proto, aby nedošlo k podobnému útoku nebo nedošlo ke střetu dvou voličských znepřátelených táborů. Aby někdo nechtěl z titulu pomsty napadnout občan občana, když ví, že volil jinou politickou stranu,“ zdůraznil nastupující slovenský prezident.

Další postup?

Lékařské konzilium by v pondělí mělo rozhodnout o další léčbě postřeleného premiéra Fica, který po atentátu podstoupil ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici pětihodinovou operaci.

„Podle posledních informací bude v pondělí zasedat lékařské konzilium, které poté rozhodne o tom, zda bude nadále léčen, pokud bude všechno v pořádku, v Banské Bystrici, nebo se bude uvažovat o převozu blíže k místu jeho bydliště,“ řekl Pellegrini listu Pravda.

Ficovo bydliště je ve slovenské metropoli. Banská Bystrice leží blíže k Handlové, kde 71letý útočník po výjezdním jednání kabinetu Fica postřelil.