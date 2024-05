Na Fica měl pětkrát vystřelit senior z Levic. Zakládal hnutí Proti násilí, souběžně sympatizoval s extremisty

Po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica (Směr) policie střelce ihned zadržela. Podezřelým je podle slovenských médií 71letý Juraj C. z Levic na jihu země. Autor několika básnických sbírek pracoval v minulosti v bezpečnostní agentuře. Podle syna, se kterým mluvil server Aktuality.sk, měl legálně drženou zbraň. Slovenská policie Juraje C. obvinila z pokusu o úkladnou vraždu. Hrozí mu až doživotní trest. Profil střelce Handlová 15:31 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie zadržela údajného útočníka | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Juraj C. přijel ve středu do Handlové, kde jednala vláda, vlastním autem. Na náměstí Horníků před domem kultury se vmísil do hloučku lidí, kteří čekali na premiéra Roberta Fica. Postavil se hned za mobilní zábranu.

Když pak předseda slovenské vlády před třetí hodinou odpolední kráčel k lidem, aby je pozdravil a podal jim ruku, senior se rozhlédl, vytáhl od pasu zbraň a z bezprostřední blízkosti vypálil na Fica pět ran.

Protest proti Ficovi

Juraj C. podle televize Markíza policistům řekl, že útok chystal pár dní. Premiérovi hodlal ublížit, ale zabít ho prý nechtěl. Motivem útoku byla nespokojenost se současnou vládou, uvedl ve čtvrtek ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). „Šlo o politicky motivovaný akt,“ konstatoval. A opět si neodpustil výpad proti novinářům.

„Důvody jsou, jak to uvedl sám podezřelý, mediální informace, kterými disponoval. Byly to informace, které jste vy v poslední době prezentovali, jak jste je prezentovali, na to má každý z vás zrcadlo, zrušení Úřadu speciální prokuratury, zastavení vojenské pomoci na Ukrajině, zásah do veřejnoprávní televize a odvolání předsedy Soudní rady,“ vyjmenoval ministr vnitra, proč měl útočník spáchat atentát na premiéra Roberta Fica.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Atentát na Roberta Fica. Co zatím víme o útoku na slovenského premiéra Číst článek

„Podezřelý není členem žádné radikalizované politické skupiny – ani pravicové, ani levicové. Jde o osamělého vlka,“ doplnil Šutaj Eštok.

Podle syna Juraje C., se kterým mluvil server Aktuality.sk, měl 71letý muž legálně drženou zbraň a nebyl psychiatrickým pacientem. Na otázku, zda otec choval k předsedovi Směru nenávist, jeho syn odpověděl: „Povím vám to takto – nevolil ho.“ Odmítl ale, že by se otec někdy otevřeně zmínil o útoku na politika nebo o jeho likvidaci.

Proti Ficovi a jeho vládě Juraj C. podle Markízy v minulosti demonstroval. V dubnu se zúčastnil zasedání kabinetu v obci Dolná Krupá. Hrstka protestujících tehdy vykřikovala hesla: Ať žije Ukrajina, Zrádci nebo Dost bylo Fica. Drželi také transparenty na podporu RTVS – veřejnoprávní televize a rozhlasu, které chce Ficova vláda reorganizovat. Že se pachatel zúčastnil vícero protivládních demonstrací, potvrdil i slovenský ministr vnitra.

Spisovatel z hnutí Proti násilí

Pachatel, který se narodil v roce 1953, je autorem tří básnických sbírek, románu a knihy o Romech, ve které je k nim kritický. V Levicích pak v roce 2005 založil literární klub Duha, který několik let vedl. Převážně starší lidé se scházeli hlavně v tamní knihovně. Její ředitelka Vlasta Kollárová pro Denník N uvedla, že Juraj C. byl „v mládí rebel, ale ne nějak urážlivý“. Od roku 2015 byl také členem Spolku slovenských spisovatelů.

Fico je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Operace trvala pět hodin, informovala nemocnice Číst článek

Kromě toho Juraj C. podle organizace Manipulátoři.cz souhlasil s nacionalistou Marianem Kotlebou. Měl vyhraněný názor na Romy, jak naznačuje jeho kniha.

„Útočník na premiéra Roberta Fica Juraj C. napsal během svého života několik knih. V Refresheru jsme četli jednu z nich Efata: o Romech a cikánech, kterou vydal v roce 2015. Souhlasil s volebním programem Kotlebovy strany LSNS, ve kterém Kotleba požadoval pozastavení dávek pro Romy. Kotleba ve svém programu psal o ‚cikánských vyžírkách‘ a tvrdil, že ‚parazitům, kteří odmítají pracovat, nedáme vůbec nic‘. Juraj C. tento program citoval a napsal, že s ním zcela souhlasí,“ informoval server news.refresher.sk.

„Několikrát se zamýšlí nad tím, jak by měl jednat jednotlivec, když selže stát. Je podle něj pochopitelné, že se lidé při nespokojenosti rozhodnou pro radikální řešení,“ doplnil server Refresher.

Muž z jihoslovenské Levice pracoval v roce 2016 pro soukromou bezpečnostní službu. Tehdy se sám stal terčem útoku v tamním nákupním centru. Surově ho zbil mladý muž zřejmě pod vlivem drog, který předtím vyhazoval kuřata z regálů na zem. Právě tento incident se pak měl stát impulzem pro založení politického hnutí Proti násilí, jak novinářům řekl jeden z jeho spoluzakladatelů.

Politolog: Vládní politici se na atentátu na Fica snaží získat body. Emoce mají uklidnit, ne eskalovat Číst článek

Juraj C. ho spoluzaložil ve stejném roce, kdy došlo ke zmíněnému incidentu v obchodním domě. „Násilí je častou reakcí lidí jako forma projevu obyčejné nespokojenosti na stav věcí. Buďme nespokojení, ale ne násilní,“ psal v úvodu petice na podporu vzniku hnutí.

„Byla to strana, kterou jsme zakládali proti každému násilí. Myslím, že po incidentu, kdy byl na smrt zbitý Filipínec (v květnu 2018 v centru Bratislavy kopl agresor do hlavy Filipínce, který zraněním podlehl po převozu do nemocnice, útočníka soud poslal do vězení – pozn. red.),“ tvrdil webu Aktuality.sk soused Juraje C. Ten zároveň dodal, že je jeho činem šokovaný. „Nikdy se takto neprojevoval. Někdy mohl říct, jaká vláda se mu nelíbí, ale tohle je šok,“ doplnil.

V polovojenské skupině

Jméno Juraje C. spojuje Denník N ale také s někdejší proruskou polovojenskou skupinou Slovenskí branci. Skupina, která v roce 2016 sdílela na facebooku fotografii atentátníka, jenž přijel skupinu podle časopisu Respekt pozdravit do Trnavy a zarecitovat jejím členům báseň, se zformovala v roce 2012. „Branci“ spolupracovali se slovenskou pobočkou ruského motorkářského gangu Noční vlci. Na podzim 2022 šéf Peter Švrček oznámil, že skupinu rozpouští.

„Do Evropy, které jsme trvalou součástí, přicházejí statisíce migrantů. Slovenskí branci se nepřipravují na boj, ale na obranu. Když vám někdo řekne, že se připravují na válku, nevěřte mu. Jejich prvořadým úkolem je ochrana obyvatel, země, tradice a kultury – jsou to vlastenci,“ uvedl podle slovenských Hospodářských novin v roce 2016 Juraj C.

Podle sousedů, se kterými hovořili novináři z serveru Nový Čas, šlo o příjemného staršího pána, který si s manželkou užíval důchodu. Manželský pár působil klidně a často se procházel po okolí. Jeho žena měla dříve působit jako pedagožka na gymnáziu. Po atentátu ji z bytu v Levicích odvedla policie, podle TV Markíza kvůli ochraně.

Střelba v Handlové na Roberta Fica | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters