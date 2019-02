Slovenský expremiér Fico na poslední chvíli vzdal kandidaturu na ústavního soudce

Bývalý slovenský premiér Robert Fico nebude kandidovat na předsedu ústavního soudu. Prohlásil to na tiskové konferenci krátce před hlasováním v parlamentu, kde také uvedl, že není správné, aby členy soudu vybíral odcházející prezident Andrej Kiska. Místo toho by podle něj měla soudce vybrat nová hlava státu. Aktualizováno Bratislava 16:00 12. 2. 2019 (Aktualizováno: 16:27 12. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý slovenský premiér Robert Fico | Zdroj: Reuters

„Rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat, v tomto duchu posílám i list předsedovi Národní rady, a to navzdory tomu, že (jak už jsem jednou říkal) splňuji všechny zákonné podmínky a jsem legitimním kandidátem v této hře,“ prohlásil Fico před novináři.

Dále poprvé otevřeně přiznal, že se nechtěl stát pouze řadovým soudcem, ale ucházel se o pozici předsedy ústavního soudu. Fico také dodal, že v rámci koalice dosud nevznikla žádná politická dohoda o výběru soudců a že se na ní bude jako předseda nejsilnější vládní strany podílet.

Zhruba hodinu a půl před začátkem volby Ústavních soudců stahuje expremiér Robert Fico svou kandidaturu. @iROZHLAScz @CRoPlus @Radiozurnal1 — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) 12. února 2019

Menší koaliční strana Most-Híd dříve oznámila, že její poslanci by Fica při hlasování za kandidáta na ústavního soudce nepodpořili. Most-Híd se spolu s koaliční Slovenskou národní stranou také postavily proti plánům Směru-SD volit kandidáty na ústavní soudce v tajném hlasování.

Směr-SD zároveň hrozí, že kvůli volbě ústavních soudců vypoví koaliční smlouvu. Její koaliční partner Most-Híd totiž plánuje podpořit některé kandidáty navržené opozicí, Směr by tento krok vnímal jako vážné porušení smlouvy.

O nadcházejícím víkendu skončí dvanáctileté funkční období devíti z celkového počtu 13 soudců ústavního soudu. Sněmovna by měla zvolit 18 kandidátů, z nichž hlava státu vybere potřebný počet nových soudců a také rozhodne o novém předsedovi a místopředsedovi ústavního soudu.

Blížící se prezidentské klání

Fico rovněž označil za absurdní označil, aby nové ústavní soudce vybíral úřadující prezident Andrej Kiska, kterému funkční období skončí v polovině června a se kterým se Fico v minulosti opakovaně dostal do křížku. Podle tisku se Kiska nechal slyšet, že by Fica ústavním soudcem nejmenoval.

Fico napodruhé získal podporu pro kandidaturu na ústavního soudce, Kiska ho podle médií nejmenuje Číst článek

Slovenský expremiér se vyslovil pro to, aby ústavní soudce vybíral až nový prezident, který vzejde z březnových přímých voleb.

Jedním z favoritů na vítězství je podle průzkumů veřejného mínění místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, kterému prezidentskou kandidaturu nabídl právě Fico. Šefčovič opakovaně odmítl odpovědět na novinářské dotazy, zda by Fica ústavním soudcem jmenoval.

Pokud slovenská sněmovna v prvních dvou kolech voleb nevybere 18 kandidátů na ústavní soudce, bude se muset v příštích měsících konat nová volba. Stoupla by tak pravděpodobnost, že alespoň část soudců ústavního soudu bude jmenovat až nová hlava státu. Do nové volby kandidátů na soudce ústavního soudu by se mohl přihlásit také Fico.