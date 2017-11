Premiérova noční směna. Fico chce vyšší mzdy za práci v noci, nastoupí do automobilky

Na Slovensku sílí debata o příplatcích za práci v noci. Vláda je chce od jara zvýšit. Podnikatelům se to nelíbí, podle nich by měla namísto toho snížit zaměstnancům daně. Premiér Robert Fico v reakci na diskusi slíbil, že si sám odpracuje jednu noční směnu. V sobotu večer nastoupí do automobilky u slovenských Malacek. Lozorno (Slovensko) 18:06 25. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico na snímku z října 2017 | Foto: SME / Gabriel Kuchta | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle Ficovy mluvčí Beatrice Szabóové odpracuje premiér osmihodinovou noční směnu ve společnosti IAC Group v průmyslové zóně v Lozorně. Firma se zaměřuje na výrobu a montáž akustických systémů do osobních automobilů a dalších součástek.

Směna začne Ficovi v deset večer, dosud se ale neví, co přesně bude předseda vlády v automobilce dělat a na jaké pozici. Odpracování noční směny slíbil premiér ve čtvrtek. „Možná bude osmihodinová, možná dvanáctihodinová,“ prohlásil.

Za noční práci v tuto chvíli dostávají zaměstnanci navíc 20 % z minimální hodinové mzdy, což vychází na padesát centů. Ficova vláda chce prosadit, aby to bylo 50 % a příplatek by tak byl skoro 1,40 - to je asi 36 korun.

Proti návrhu se ohrazuje podnikatelská aliance Slovenska, která naopak navrhuje snížit pracovníkům odvody.