Předčasné volby má pod kontrolou Fico. Je malá šance, že dovládne až do řádného konce, říká novinář

Podpora kabinetu premiéra Roberta Fica (Směr) ve slovenské Národní radě je stále otázkou. Rozhodujícím jazýčkem na vahách se totiž stala Národní koalice, skupina rebelů kolem poslance Rudolfa Huliaka, kteří přestali spolupracovat se Slovenskou národní stranou. „Bez čtveřice poslanců okolo Huliaka vládní koalice nemá většinu,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus redaktor deníku Sme Michal Katuška. Bratislava 15:46 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Na schůzi poslanců se ve středu probírají zdravotnické zákony a stavební zákon. Jak důležité jsou v tuhle chvíli?

Jak víme, už koncem roku hrozilo, že stovky a stovky slovenských lékařů podají výpovědi. To se nakonec podařilo díky dohodě s vládou odvrátit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s redaktorem deníku Sme Michalem Katuškou a názory slovenských politiků na situaci ve slovenské Národní radě

Probíhající mimořádná schůze parlamentu je klíčová, aby se tento stav nevrátil. V parlamentu se ve zrychleném módu v tuto chvíli schvaluje několik zákonů, které mají zaručit a naplnit dohodu s lékaři.

Kdyby se to nepodařilo, kdyby vláda a vládní koalice nedokázala zabezpečit svoji většinu a podpořit tyto návrhy, tak hrozí – a říkali to už i lékařské odbory – že lékaři obnoví své výpovědi. Opět bychom se dostali do stavu, kdy by hrozilo, že zkolabuje zdravotnický systém na Slovensku.

Zatím to vypadá, že tyto zákony projdou. Ale komentátoři už dopředu říkali, že současná schůze ještě nemusí být tím prubířským kamenem vládní většiny, že tím mají být až ty další. Co myslíte vy? Na čem se bude tak říkajíc lámat chleba?

Situace na Slovensku je poměrně bezprecedentní, přičemž tento výraz používám poměrně nerad. Je to tak proto, že tuhle práci dělám třináct let a nepamatuji si, že by parlament v období tří měsíců nedokázal svolat řádnou schůzi s desítkami a desítkami návrhů zákonů.

Naposledy jsme tu měli řádnou schůzi začátkem prosince a ta nejbližší má být až v březnu. To je jeden z hlavních indikátorů, v jakém stavu je vládní koalice.

Pět scénářů řešení slovenského politického chaosu: rekonstrukce vlády, předčasné volby či ‚scénář 2018‘ Číst článek

Současná schůze má de facto šest bodů a má být hotová do konce tohoto týdne. V březnu se mají projednávat různé návrhy zákonů, které jsou konfliktní, na kterých se strany vládní koalice, hlavně Slovenská národní strana a Hlas, nedokázaly dohodnout už měsíce.

Uvedu příklad. Slovensko nemá řádného předsedu parlamentu od dubna minulého roku. Potom je tu reformovaná Slovenská televize a rozhlas, která nemá řádného ředitele a čeká na hlasování dozorujícího orgánu, bez kterého nemůže mít schválený řádný rozpočet. Od začátku roku je v rozpočtovém provizoriu a nemůže vysílat tak, jak by chtěla.

To jsou jen některé z příkladů. Plus jsou tu mnohé další návrhy zákonů, kde není shoda, a proto vládní koalice oddaluje tato náročná hlasování. Je stále otázka, jestli je to vůbec možné.

Na Slovensku neexistuje historický příklad, kdy by vláda se 77 anebo s 76 poslanci dokázala vládnout tak dlouhé období do řádných voleb, které budou v roce 2027 (ve slovenské Národní radě je celkem 150 poslanců – pozn. red.).

Proto se spíš přikláním k té možnosti, že oni se teď musí zkorigovat, kdy by mohly být předčasné volby. To má pod kontrolou zřejmě premiér. Ale je poměrně malá, byť ne vyloučená šance, že opravdu dovládnou až do řádného konce.

Národní koalice

Slovenská média psala o tom, že Rudolf Huliak a jeho Národní koalice je ještě v silnější vyjednávací pozici, protože má místo tří poslanců čtyři. Přidal se k nim Roman Malatinec, který odešel ze strany Hlas. Může to způsobit větší pnutí uvnitř koalice, pokud by se třeba SNS nechtěla vzdát ministerského postu?

Samozřejmě může. Ta pavučina vztahů je už mimořádně komplikovaná, zkusím to velmi zkrátit. Rudolf Huliak se měl původně už po volbách v roce 2023 stát ministrem životního prostředí. Jeho nominaci však odmítla prezidentka Zuzana Čaputová.

Od té doby si pan Huliak dělá nárok na tento resort. Když tahle žádost nebyla vyslyšena, tak na protest na podzim 2024 odešel z klubu SNS. Od té doby žádá obsazení tohoto resortu, který ale řídí jiný nominant Slovenské národní strany, který také není členem této strany, Tomáš Taraba. A nechce se ho vzdát.

Teď se už několik měsíců diskutuje o tom, co jiného by mu mohli nabídnout. Velmi to připomíná vaši kauzu s panem premiérem Petrem Nečasem (ODS), která nakonec skončila rozsudkem o korupci. Tomu se přibližujeme i u nás na Slovensku.

SNS požaduje vládní post. Zřejmě to nebude ministerstvo životního prostředí, mluví se o jiných resortech. Plus jde o obsazení nějakých pozic ve státních podnicích, například v Lesích Slovenské republiky. Anebo se zmiňuje Státní ochrana přírody.

Tato situace zesílila s příchodem Romana Malatince do této skupiny rebelů a premiéru Ficovi ztížila situaci, protože teď jsou ještě důležitější. Bez čtveřice poslanců okolo Rudolfa Huliaka vládní koalice nemá většinu.