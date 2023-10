Fico míří ke čtvrtému premiérství, nabízí se koalice Smeru, Hlasu a SNS. S vítězem chce jednat i KDH

Volební pat nehrozí, na Slovensku se jasně rýsuje hned několik možných vládních koalic. Dle prvních nočních vyjádření politiků je blízko koalice vítězného Smeru, jemu názorově blízkého Hlasu a krajně pravicové a proruské Slovenské národní strany (SNS). V záloze zůstávají křesťanští demokraté (KDH), naopak možná koalice vedená druhým na pásce Progresivním Slovenskem je velmi nepravděpodobná. Bratislava 9:48 1. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf SNS Andrej Danko (vlevo) a Robert Fico | Zdroj: TASR / Profimedia

Trojnásobný expremiér a pravděpodobný příští předseda slovenské vlády Robert Fico zatím výsledky voleb nekomentoval, se spolustraníky si ale ve štábu zapěli vítěznou písničku.

Za jeho Smer se během noci vyjádřil exministr vnitra Robert Kaliňák, podle kterého si komunikaci s možnými partnery nechávají až na neděli po probuzení.

Z dřívějších vyjádření jednotlivých stranických lídrů se ale v parlamentu rýsuje jasná trojkoalice Smeru, Hlasu a SNS. Dohromady by měla většinu 79 hlasů ze 150.

Předseda Hlasu a expremiér Peter Pellegrini během noci vítězovi poblahopřál a prohlásil, že by vzhledem k ideové blízkosti bylo logické, kdyby Smer jako prvního možného koaličního partnera oslovil právě jeho Hlas. Ostatně přesně takto to před volbami Fico avizoval. Pro něj byl Hlas vždy preferovaným koaličním partnerem, naopak Pellegrini byl až dosud zdrženlivější.

Šéf Hlasu také uvedl, že podle něj není dobré, aby v budoucí vládě seděli dva bývalí premiéři. „Není to nic optimálního, ale neznamená to, že nemůže vzniknout vláda Smeru a Hlasu. Mluvil jsem o osobách,“ vysvětlil.

Přestože sám Pellegrini by možná i osobně upřednostnil spolupráci s Progresivním Slovenskem, prakticky všichni klíčoví lidé v Hlasu jsou bývalí „smeráci“, kteří mají ke své bývalé straně stále velice blízko. Jelikož bez Hlasu ale vláda složit nepůjde, má Pellegrini silné karty pro vyjednávání.

„Fico zřejmě už dnes ovládá většinu budoucích poslanců Hlasu. Minimálně v tom smyslu, že k němu mají blízko. Většina z nich odešla ze Smeru do Hlasu ne proto, že by měli zásadní problém se způsobem, jak Smer fungoval, ale proto, že už jej nepovažovali za perspektivní stranu. Určovat linii nebude Hlas, ale Smer,“ popsal ve speciálním vysílání Radiožurnálu bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš.

Radikálové v SNS

V nejpravděpodobnějším scénáři povolebního kabinetu je se Smerem a Hlasem i SNS. Její předseda Andrej Danko už během ranního vyjádření naznačil, že je ochotný být součástí „pronárodní a prosociální“ vlády, což byl jasný odkaz na jím preferované strany.

Právě o této konstelaci Danko mluvil během celé předvolební kampaně jako o své preferované. „Taková vláda může být nadějí na řešení místo chaosu a obnovení vztahů ve V4,“ řekl nad ránem šéf SNS a opět zdůraznil, že takový kabinet nebude zpochybňovat členství Slovenska v EU a NATO.

SNS se podařilo sjednotit národovecké síly, po minulém neúspěchu se vrací do parlamentu, její poslanecký klub ale bude plný radikálů. Namísto loajálních straníků bude v Dankově desetičlenném poslaneckém klubu třeba trio bývalých kandidátů Kotlebovy neofašistické ĽSNS, kteří jsou dnes členy strany Život: Tomáš Taraba, Filip Kuffa a Štěpán Kuffa.

Bez této nevyzpytatelné trojice by tak možná vláda Smeru, Hlasu a SNS měla jen nejtěsnější většinu 76 hlasů.

Možnou ochotu jednat s vítězem voleb dal najevo i šéf KDH Milan Majerský. Zopakoval, že si za stůl sedne ze slušnosti s kýmkoliv, kdo vyhraje volby. „Moje role jako předsedy KDH bylo dovést stranu zpátky do parlamentu. A pokud to půjde, tak i do vlády.“ Před volbami přitom několikrát zopakoval, že se Smerem jeho strana vládnout nebude.

KDH se do parlamentu dostalo po dvou těsných neúspěších, kdy ve volbách 2016 a 2020 zůstalo těsně pod pěti procenty. Nyní se se ziskem 6,8 procenta do parlamentu pohodlně dostalo.

Naopak s vítězným Ficovým Smerem nechtějí za žádných okolností spolupracovat Progresivní Slovensko, OĽaNO ani SaS.