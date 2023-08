Fico: Pokud bude Smer v budoucí vládě, nepošleme na Ukrajinu ani jeden jediný náboj

Předseda slovenské strany Smer sociální demokracie se zastává svých, dle něj neprávem, zatčených stranických kolegů a obviňuje prezidentku Zuzanu Čaputovou. Trvdí, že jí tento souboj vyhovuje, aby posílila pozici strany Progresivní Slovensko. Zároveň kritizuje současnou vládu z „nadbíhání Bruselu“. V konfrontačním rozhovoru pro Český rozhlas Plus silně oponuje moderátorce. Rozhovor Bratislava 16:07 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico | Zdroj: TASR/Profimedia

Pane Fico, mluvíte o údajném pokusu o policejní převrat na Slovensku, ale jak vysvětlujete svým voličům to, že někteří stíhaní v těch kauzách z vaší vládní éry se přiznali, byli odsouzeni nebo spolupracují s kriminalisty?

Vidím, že máte stejnou rétoriku jako pravicové a liberální deníky...

Ne, cituji agenturní zprávy. Jak si to vysvětlujete?

Je to velmi jednoduché. V roce 2020 po volbách byla vytvořená speciální skupina prokurátorů Národní kriminální agentury a Úřadu speciální prokuratury. V čele s bývalým politikem Danielem Lipšicem (exministr spravedlnosti a vnitra, nyní speciální prokurátor, pozn. red.)

Dostali za úkol za každou cenu dostat hlavní představitele opozice do vězení. Moji lidé byli nezákonně pozatýkáni, svědčí o tom 25 rozhodnutí ústavního soudu o porušení lidských práv.

Když se na to přišlo, paní redaktorko, tak se rozhodli představitelé této speciální skupiny zlikvidovat každého, kdo by mohl v budoucnosti přijít na to, jaké zločiny napáchali. Někteří vyšetřovatelé Národní kriminální agentury jsou trestně stíhaní za nejzávažnější zločiny, právě protože zneužívali práva moci veřejných činitelů.

A teď to vyvrcholilo tím, že paní prezidentka, které tento souboj velmi vyhovuje, protože to posilňuje pozici Progresivního Slovenska, se postavila za tyto zločince.

‚Lidé se tomu smějí‘

Bratislavský krajský soud vyřešil tu záležitost s těmi představiteli, o kterých mluvíte, jinak.

Paní redaktorko...

Ale dovolíte-li...

Paní redaktorko...

Položím vám otázku, pokud dovolíte. Víte, že premiér úřednické vlády Ludovít Ódor říká, že Slovensko je pořád právním státem, že nezávislost policie, prokuratury a soudu nikam nezmizela. A to přímo cituji. A také uvedl, že pro něj jsou klíčové důkazy a nikoliv pocity. A ta nedůvěra v policejní práci nemůže být překážkou k tomu, abyste se ucházel o tak významný úřad, jako je premiérský úřad, tedy kandidatury ve volbách, protože to zní, že ta nedůvěra je z vaší strany velmi hluboká.

Paní redaktorko, to už nechte na voličích Smeru a všech slovenských voličích, kdo bude a kdo nebude premiérem. Ty vaše poznámky jsou přesně, jako bych je četl v našich liberálních médiích. Vy nemůžete jen tak říct, že soud vyřešil otázku viny nebo neviny vyšetřovatelů Národní kriminální agentury. Žádný soud o tom nerozhodoval, bylo to rozhodnutí o vazbě.

Ano, je to tak.

A pokud jde o situaci na Slovensku, měli byste možná českým posluchačům říct, že pokud jde o Štěpána Hamrana, současného prezidenta policejního prezidia, on neprošel žádným výběrovým řízením, museli kvůli němu změnit zákon, aby ho mohli udělat prezidentem policejního prezidia.

Ta nedůvěra, pokud jde o policii, fungování Úřadu speciální prokuratury, je na Slovensku obrovská, to jsou absurdity. Víte, lidé se tomu smějí. Lidé se tu zavírají, dokonce lidé ve vazbě umírají, mohl bych několik případů uvést, ale nikoho to nezajímá, protože máme vládu, která přesně poslouchá Brusel.

Když chce poslat zbraně na Ukrajinu, tak pošle a nikdo jim nevyčítá strašné věci, které se tu dějí. Paní redaktorko, vy máte úplně jiný pohled na Slovensko, než máme my. My tvrdíme, že je tu neustálý tlak na likvidaci opozice, mnozí opoziční představitelé byli nezákonně ve vazbě.

‚D ovolím si mít jiný názor‘

Kritikové vám vytýkají populistický tón právě proto, že kritizujete vládní pomoc Ukrajině. Jak si vysvětlujete to, že touto tematikou ladíte s dezinformačními servery?

Chtěl bych všem připomenout, že pokud někdo mluví o populismu, tak se chci zeptat: „A co mám dělat, když mi zavřou jednoho z nejvýznamnějších kandidátů strany Smer šest týdnů před parlamentními volbami? Mám se na to dívat?“

O tom jste mluvil. Ptala jsem se na vládní pomoc Ukrajině, pane Fico.

Pokud jde o náš postoj k Ukrajině, pokud dovolíte, je to suverénní postoj suverénní politické strany. Dovolím si mít jiný názor než česká vláda, než Spojené státy. My tvrdíme a stojíme si za tím, že pokud bude strana Smer ve vládě, tak nepošleme na Ukrajinu ani jeden jediný náboj.

Domníváme se, že je potřeba jednat především o míru. Máme na členství Ukrajiny v NATO úplně jiný názor. Tvrdíme, že členství Ukrajiny v NATO je akorát zárukou třetí světové války.

Máme jiný názor. A už by bylo dobré, paní redaktorko, poslouchám od začátku váš tón, abyste si zvykli na to, že jsou tady lidé s jinými názory. A že se musíme vzájemně respektovat. Já respektuji vaše názory a prosím, vy respektujte naše názory.

A neoznačujte je automaticky za populismus nebo za konspirační teorie. Taková je dnes na Slovensku politická situace. A myslím, že lidé na Slovensku rychle pochopili, kdo byl v roce 2020 zvolen. Jsem přesvědčen, že Smer parlamentní volby opět vyhraje.

