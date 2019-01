Bývalý slovenský premiér Robert Fico chce odejít z politiky a kandidovat na ústavního soudce

Slovenský expremiér a předseda nejsilnější vládní strany Směr Robert Fico se bude ucházet o post ústavního soudce. Potvrdil to jeho kolega z poslaneckého klubu Martin Glváč, který Ficovu nominaci odnesl do podatelny Národní rady. O tom, že by měl slovenský expremiér o úřad zájem, se podle slovenského Deníku N vědělo už dřív. Fico zatím kandidaturu nekomentoval.

