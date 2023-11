Fico by rád napodobil Orbána. Jeho cílem je koncentrovat moc, upozorňuje politolog Mesežnikov

Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že přerušuje veškerou komunikaci s několika médii. Jejich novináři jej obviňují z toho, že nechce odpovídat na kritické otázky. „Je to součást nového přístupu Roberta Fica k vládnutí, které se vyznačuje politickým revanšismem a zasahuje základy demokratického zřízení,“ soudí slovenský politolog Grigorij Mesežnikov v pořadu Interview Plus. Interview Plus Bratislava 11:16 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Velmi rád by dokázal něco podobného jako Viktor Orbán v Maďarsku. Sice mluví o tom, že bude dělat politiku v zájmu všech občanů a celé země, ale to, jak nyní postupuje, svědčí jen o tom, že chce zkoncentrovat moc ve vlastních rukou,“ upozorňuje Mesežnikov ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Fico se podle něj snaží omezit kritická média a už během předvolební kampaně dával on i jeho strana větší prostor takzvaným alternativním médiím, ke kterým mají blízko také další členové současné vlády.

„Dnes by rádi nahradili tradiční mainstreamová média těmito alternativními platformami, které se vyznačují kritickým vztahem k Západu a liberální demokracií, jsou xenofobní, nacionalistické a proruské. Fico chce vytvořit lepší podmínky pro jejich fungování a to vyvolává znepokojení,“ dodává.

Podle Mesežnikova se tím slovenský premiér snaží alternativním médiím vrátit jejich podporu z kampaně, například výroky o tom, že jde o legitimní součást mediálního prostředí a že v konkrétních případech plní svou informační úlohu lépe než mainstream.

„A to je velký problém, protože právě tato média přispívají k tomu, že se mezi občany šíří názory, které jsou v rozporu s demokratickým zřízením a prozápadní zahraničně-politickou orientací,“ shrnuje.

Média neumlčí

Mesežnikov se ale domnívá, že politik nemůže vyhrát souboj s médii, protože jeho úloha je odlišná: má demokratickými prostředky získat moc a dosahovat výsledků. Naproti tomu úlohou médií není soutěžit s politiky o moc, ale kriticky reflektovat. A v tom je premiér těžko může omezit.

„Možná s nimi nebude komunikovat a omezí jim přístup k informacím z prostředí vlády, což je mimochodem v rozporu s legislativou, ale neumlčí je. Ten hlas bude zaznívat a popularitu a důvěryhodnost médií to v konečném důsledku může dokonce zvýšit,“ míní.

Fico také oznámil záměr rozdělit slovenskou veřejnoprávní televizi a rozhlas, které byly před několika lety sloučeny. Podle Mesežnikova je to motivováno snahou dosadit do formálně nových institucí jiné vedení, které následně provede personální změny i v redakcích.

„Dosud je veřejnoprávní televize a rozhlas ve svém vysílání nezávislé a objektivní. To Ficovi vadí, protože od veřejnoprávních médií očekává, že budou hlásnou troubou zájmů vládní koalice,“ doplňuje.

Podle Mesežnikova nelze vyloučit, že se Slovensko dostane do sporu s Evropskou unií ohledně dodržování demokratických standardů.

„Útoky na média jdou paralelně s tlakem na občanskou společnost a personálními změnami v orgánech činných v trestním řízení. Může se to nasčítat do kritické míry, která už nebude pro Unii akceptovatelná,“ uzavírá.

Může se Slovensko vydat cestou Maďarska? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.