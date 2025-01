Politolog: Pro Fica je setkání s Putinem prestižní záležitost. V očích Evropy je to zarážející

Slovenský premiér Robert Fico pokračuje v kritice Ukrajiny kvůli zastavení tranzitu ruského plynu. Téma zdůraznil i ve svém novoročním projevu, který zveřejnil na sociálních sítích. „Pro Roberta Fica je to spíše prestižní věc, že se dostal k Vladimiru Putinovi, stejně jako když se kdysi dostal do stanu Muammara Kaddáfího,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus politolog Samuel Abrahám, rektor Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií. Rozhovor Bratislava 11:00 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fico na návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskvě 25. srpna 2016 (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Jakou strategii vidíte za kroky Roberta Fica počínaje cestou do Moskvy, slovní přestřelkou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským konče?

První důvod je ten, že ode dneška přestává proudit plyn přes Ukrajinu na Slovensko. Dalo by se říci, že Robert Fico dělá to, co je v zájmu Slovenska, aby tento plyn proudil na Slovensko.

Ale takováto transakce se nedělá tak, že jde za Vladimirem Putinem a tam s ním něco domlouvá, protože on není důvodem, proč plyn neproudí na Slovensko. Mělo to být vyjednané a prodiskutované s Ukrajinou a samozřejmě s Volodymyrem Zelenským.

Ale pro Roberta Fica je to spíše prestižní věc, že se dostal k Vladimiru Putinovi, stejně jako když se kdysi dostal do stanu Muammara Kaddáfího. Co teď Robert Fico udělal, je zarážející pro Slovensko a v očích celé Evropy.

Prezident Peter Pellegrini v novoročním projevu řekl, že vláda by měla pochopit, „že hlavní břemeno její práce stále leží doma, a ne v zahraničí“. Lze to už vnímat jako otevřenou kritiku kroků Roberta Fica?

Projev pana prezidenta byl velmi nevinný. Tato narážka byla jen jemné naznačení, nebylo tam nic konkrétního. Bylo to řečeno vyváženě, kdy kritika vlády byla jen minimální. V každém případě se prezident snaží vytvořit neutrálnější pozici, jakou měl, když nastoupil do funkce.

A snaží se podle vás Robert Fico zastínit svou zahraniční politikou problémy, které má doma?

Robert Fico začal koncem roku dělat to, co měl udělat hned po nástupu do funkce, a to konsolidovat rozpočet a velmi špatnou ekonomickou situaci. Jak víme, první rok se věnoval úplně něčemu jinému – trestnímu zákonu a zrušení speciální prokuratury.

Těmito zahraničními cestami a politikou možná pro ty, co ho podporují, se prezentuje jako politik, který koná v zájmu Slovenska. Ale v každém případě konsolidace, která začne doléhat na jednotlivé občany, určitě může mít účinek, který se bude snažit zakrýt tím, že se bude víc a víc prezentovat navenek jako někdo, kdo dělá nezávislou politiku a kdo se snaží učinit Slovensko nezávislejší na politice Evropské unie.

Koaliční většina v parlamentu je velmi křehká, spory v koalici přetrvávají. Myslíte si, že Slovensko čekají letos předčasné parlamentní volby?

Těžko říct, nikdo z poslanců v koalici předčasné volby nechce. Ale napětí, které je v rámci jednotlivých stran – Slovenské národní strany nebo strany Hlas – narůstá. Někteří z poslanců vnímají, že pro ně bude mnohem těžší hlasovat pro některé kroky, které od nich Robert Fico vyžaduje. A je možné, že dojde k nějakému napětí.

Ale zatím nikdo, ani rebelující proti vlastním stranám – jako někteří poslanci SNS nebo Hlasu, kteří jsou nezávislejší – ani jeden nedeklaruje, že by chtěl předčasné volby. A víme, že předčasné volby by potřebovaly podporu i opozice. Tedy nevypadá to jako nejbližší výhled. Ale vývoj a ekonomická krize mohou donutit některé poslance, že budou předčasným volbám otevřenější.

Slovensko začalo nový rok také premiérou nové verze hymny. Co na ní říkáte?

Je to jako špatná filmová hudba, strašně komplikovaná. Je to hudba, která se bude hrozně těžko hrát kapelám na náměstích. Zůstane to tedy asi v té původní verzi. Je to hudba jako z nějakého velkofilmu a končí to pískotem fujary. Je to zvláštní, že toto by mělo být něco, o čem diskutujeme v tak závažné situaci, v jaké je Slovensko dnes.