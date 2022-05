Ficova zločinecká skupina není mafiánským podsvětím, byla sofistikovanější, říká politolog Mesežnikov

Slovenští poslanci ve středu nevydali expremiéra Roberta Fica k vazebnímu stíhání. Nepřipojí se tak ke svému věrnému druhovi Robertu Kaliňákovi, který pod ním deset let působil jako ministr vnitra. Prokuratura oba politiky obvinila mimo jiné ze zosnování zločinecké skupiny. Podle politologa Grigorije Mesežnikova oba politici svých funkcí zneužívali a skupinu vybudovali společně. Šéfem ale s největší pravděpodobností byl sám Fico. Rozhovor Bratislava 6:00 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský expremiér Robert Fico | Zdroj: Profimedia

Jak se dali Fico a Kaliňák dohromady? A jak se dostali až do tohoto bodu?

Předtím než vznikla strana Smer – sociálna demokracia, tak se zřejmě nepotkávali ve stejných kruzích. Robert Fico byl funkcionář postkomunistické Strany demokratické levice (SDĽ). V ní patřil do národně orientovaného křídla, nebyl úplně prozápadní, ale takový lidovější.

Slovenský politolog Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky | Zdroj: Profimedia

Robert Kaliňák byl nejprve koncipientem a poté advokátem a jeho politické aktivity, než vznikl Smer, vůbec nejsou známé. Vzhledem k jeho životnímu stylu a představám o politice by mohl být považován spíš za středopravého nebo liberálně smýšlejícího člověka.

Co je tedy spojilo, když následně, aniž si byli názorově blízcí, společně zakládali Smer?

Pragmatismus. Snažili se získat širší podporu levicových a středových voličů. Kaliňák při založení Smeru reprezentoval část strany, která byla blízká podnikatelskému prostředí. Později se sám stal podnikatelem, byl spoluvlastníkem sítě restauračních zařízení. O levici tehdy příliš nemluvil.

Když Smer v roce 1999 vznikl, snažil se jistou dobu profilovat jako středová strana a tehdy vznikla i personální chemie mezi Ficem a Kaliňákem. Následně se ale začal posunovat do leva, když pochopil, že je pro něj výhodnější zaměřit se na voliče SDĽ a Mečiarovy HZDS, kteří byli ekonomicky i sociálně vlevo.

Když se na to díváme zpětně, tak tyto jejich ideologické rozdíly asi nebyly důležité pro to, o jaký typ politiky se snažili. Fico dodnes mluví o sociálnědemokratickém charakteru strany, ale podle mě to, co Kaliňáka a Fica sblížilo, bylo nastavení na zneužívání moci. Získat silné postavení a poté z něj vydolovat materiální výhody.

Slovenský exministr vnitra Robert Kaliňák, kterého policie přivedla v pátek k soudu v Pezinku v poutech | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Naznačujete, že už od počátku bylo jejich cílem využít politickou moc pro vlastní zájmy?

Dokonce bych řekl zneužít politickou moc. V tom se našli a spojil je jejich pragmatismus. Fico dokázal získat dostatečnou voličskou podporu, a to i manipulativními technikami, zajistil si loajalitu svých nominantů v orgánech veřejné moci.

Kaliňák následně v čele nejsilnějšího resortu skrze silové složky a státní administrativu zajišťoval vnitřní fungování. Ve výsledku vytvořili jakýsi tandem. Fico měl dobré vztahy i s některými jinými představiteli Smeru, ale u nikoho nebyla tak silná fixace na mocenské postavení. V tom se Fico a Kaliňák vzájemně doplňovali a měli shodný přístup k moci.

Fungování skupiny

Už jste to nastínil, Fico a Kaliňák podle prokurátora „zosnovali zločineckou skupinu“. Ví se, jací lidé tuto skupinu tvořili?

Že jsou obvinění oni dva je symptomatické, protože právě oni měli nejsilnější postavení ve státním aparátu. Dlouhé roky si byli velmi blízcí, bylo tam silné pouto.

Co se týče organizované skupiny… Je třeba vnímat, že nejde o mafiánskou skupinu, jakou známe z podsvětí, která by byla vytvořena jen s cílem vykonávání zločineckých aktivit se vším, co s tím souvisí. Šlo o jiný typ skupiny, o lidi, kteří měli formální postavení ve státních institucích a pod hlavičkou státních institucí využívali vazby a všechny organizační možnosti, aby uskutečňovali kroky, které byly v rozporu se zákony. K tomu využívali své služební postavení.

Další členové této skupiny figurují v jiných trestních kauzách – bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, množství úředníků na ministerstvu vnitra, atd. Tehdejší speciální prokurátor Dušan Kováčik přímo členem této skupiny zřejmě nebyl, ale v rámci této skupiny dostávali úkoly lidé, kteří měli nějaké vazby na Fica a Kaliňáka.

Jak tyto úkoly následně probíhaly?

Když se někdo dostal do problémů se zákonem, tak Kaliňák prostřednictvím policejního prezidenta a dalších členů policejního sboru zasáhl. Šlo o selektivní justici, která tyto lidi chránila. Nemohli být trestáni, protože měli politickou ochranu. Z tohoto pohledu jde o relativně netypickou organizovanou skupinu. Pokyny směřovaly od těchto dvou a vyžadovaly se kroky, které byly v rozporu se zákonem, byly to kriminální aktivity.

Dá se v tuto chvíli už říct, jestli byl Fico nebo Kaliňák šéfem této zločinecké skupiny?

Samozřejmě tam bylo i byznysové pozadí, které z toho těžilo a našli bychom tam i zájmy Mariana Kočnera, který Fica v neoficiální soukromé konverzaci nazýval šéfem. Lidé tohoto typu dávali úplatky, aby mohli v rámci veřejných soutěží získávat zakázky. Co se týče funkce, tak byl silnější Fico než Kaliňák, takže bych nebyl překvapený, kdyby se nakonec ukázalo, že šéfem skupiny byl právě on.

Teď mimo jiné vyvolává diskuse i to, jestli je charakteristika organizované zločinecké skupiny přiměřená...

Já bych řekl, že přiměřená je. Řekl bych, že jde o jakousi hybridní organizovanou skupinu. Jednotliví členové skupiny se dostali do funkcí legitimním způsobem, byli zvolení nebo jmenovaní. Nikdo nemůže říct, že se Fico s Kaliňákem stali premiérem a ministrem vnitra nelegálně. Byli zvoleni ve volbách, schválil je parlament a jmenoval je prezident. Z tohoto pohledu mají legitimitu své funkce, ale využili své postavení způsobem, který byl podle mě v rozporu se zákonem.

Je to případ, jaký jsme u nás ještě neměli. Organizovaných a zločineckých skupin bylo na Slovensku více, ale šlo většinou o skupiny založené lidmi z podsvětí, mafiány. Zatímco tato organizovaná skupina vznikla na úřadě vlády, ve vládních strukturách. Osobně si myslím, že to fungovalo podobně jako v organizovaných skupinách v podsvětí, tzn. absolutní popření zákonů, ilegální aktivity, podplácení, sledování lidí, zneužívání mocenského postavení... Z tohoto pohledu tam byl velmi silný organizační prvek.

Možná bude snazší Fica s Kaliňákem odsoudit za porušení daňového tajemství, ze kterého je prokurátor také obvinil...

Souhlasím. Obvinění z prolomení daňového tajemství je jasné, neprůstřelné. To se vážně nedá popřít. Už jsou navíc nasbíraná svědectví lidí, kteří toto tajemství pomohli prozradit. Tam je ale samozřejmě sazba nižší než u zosnování zločinecké skupiny.

Bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák (vlevo) a expremiér Robert Fico | Zdroj: Profimedia

Paralela s Mečiarem

Když je obviněným i expremiér Fico, tak se nabízí srovnání s jiným expremiérem Vladimírem Mečiarem. Jak byste ale tehdejší situaci porovnal s dnešní? Měl Mečiar podobnou organizovanou skupinu ve státní správě jako později Fico?

To bych nevyloučil. Myslím, že to tehdy na úřadě vlády fungovalo podobným způsobem. I tehdy fungoval podobný tandem jako Fico s Kaliňákem. Pro Mečiara byl pravou rukou tehdejší šéf Slovenské informační služby Ivan Lexa. Tento typ politiků jsme tu měli už v minulosti, ale obvinění z organizování zločinecké skupiny přišlo až teď.

Liší se v tom, že Fico vládl delší dobu a sofistikovaněji. Tím samozřejmě nechci Mečiara nijak omlouvat. Fico byl ale daleko vynalézavější a systematičtější ve vytvoření tohoto typu přístupu k moci. Měl na to delší čas i lepší podmínky, protože Smer měl v letech 2012-2016 jednobarevnou většinovou vládu, takže kontrolní mechanismy fungovaly velmi slabě, pokud vůbec.

Fico si dokázal vybudovat impérium, stát ve státě. Prezident Andrej Kiska to jednou nazval „mafiánský stát“. Z dnešního pohledu šlo spíš o zjednodušení, protože reálně tu mafie přímo nevládla, ale mafiánské způsoby se uplatňovaly.

Když se ještě vrátíme k tomu, kdo mohl být součástí této organizované skupiny, tak zajímavými detaily, které jsme vnímaly i v Česku, byly třeba nemovitosti, ve kterých Fico bydlel nebo bydlí. Dlouhá léta žil v bytě v komplexu Bonaparte, o němž se psalo, že patřil podnikateli Ladislavu Bašternákovi. Ten musel Fico opustit a před dvěma lety se objevila informace o tom, že expremiér využívá luxusní kaštel ve vesnici poblíž Bratislavy, který je spojován s podnikateli Miroslavem Výbohem a Jurajem Širokým. Může to být důkaz provázání byznysového prostředí s Ficovou skupinou?

Kdo byl reálně součástí této organizované skupiny a kdo plnil pokyny na základě vůle shora, se objeví možná až později. Tam nevylučuji, že se může objevit Bašternák nebo nitranský podnikatel Norbert Bödör nebo bývalý policejní prezident Gašpar.

V širším smyslu třeba Bašternák nebude uvedený jako přímo člen této skupiny, ale určitě napomáhal jejímu fungování a vytvářel pro Fica výhody. Stále není jasné, jestli ten byt opravdu formálně vlastnil Bašternák. Mluvilo se ale o tom, že to byl dar pro Fica klidně pro doživotní využití. Nevíme, jak by to vypadalo, kdyby Smer vyhrál další volby, jestli by ho nezískal do svého vlastnictví.

Podobné dohody se vytvářely s jasným záměrem – získat za ně nějakou protihodnotu. A tak to fungovalo. Lítaly tam velké peníze, stovky tisíc eur, státní zakázky, atd. V pozadí pak určitě byly materiální výhody.

V posledních dvou letech po konci vlády Smeru se rozjela kola justice, postupně se vyšetřovatelé zaměřili na úředníky, soudce i prokurátory spojené se Smerem. Je to tím, že se uvolnil politický tlak Smeru, nebo je to do určité míry i politická objednávka, jak se snaží tvrdit Fico?

Fico a spol. to vykreslují jako politickou objednávku, jako pronásledování opozice, což je ale absolutní nesmysl. Změnily se politické poměry, do funkcí byli jmenovaní jiní lidé, policie má rozvázané ruce a celé to probíhá pod silným dohledem veřejnosti a médií.

Požadavek na nastolení spravedlnosti po vraždě novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové byl velmi silný, některé úkony začaly ještě za vlády Smeru. Začaly se vyšetřovat i věci, které souvisely s aktivitami některých členů této organizované skupiny. Až po reálné změně vlády v roce 2020 došlo k tomu, že policie, prokuratura a soudy měly rozvázané ruce absolutně ve všem. Vnímám to jako projevy v oblasti právního státu po volbách, nesouvisí to s politickou objednávkou.

Expremiér Robert Fico (vpravo) a exministr vnitra Robert Kaliňák | Foto: Bundas Engler | Zdroj: ČTK

Během středečního jednání parlamentu o vydání Fica k vazebnímu stíhání se za expremiéra plně postavili i poslanci strany Hlas, která vznikla jako odštěpek od Smeru a vede ji bývalý korunní princ Smeru Peter Pellegrini. Jak číst jeho chování? Mohl by být vyšetřováním také ohrožený?

Pellegrini není součástí této vyšetřované zločinecké skupiny, ale jako podezřelý figuruje v jiné kauze.

Dlouhé roky byl funkcionářem Smeru a byl součástí systému. Nebyl v jeho čele, ale byl beneficientem této skupiny. Nikdy se neozval proti, nikdy systém nekritizoval. Poté, co vznikla jeho strana Hlas, tak se v něčem od Smeru sice odlišují, ale teď už mám pocit, že se vrátili do svého původního stranického lůna, jsou dnes Smeru velmi blízko. Co se týká boje s korupcí, tak tam se od Smeru neliší ani o centimetr.

Slovenští expremiéři Robert Fico (vlevo) a Petr Pellegrini (vpravo) | Zdroj: Fotobanka Profimedia