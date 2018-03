Chaos na vrcholu. Pellegrini bude Ficova loutka, píše se v zahraničí o Slovensku

Osud slovenské vlády je i po odchodu premiéra Roberta Fica nejasný, píší v pátek mimo jiné německá, rakouská, britská nebo ruská média. Podle americké televizní stanice CNBC politický chaos v zemi odchodem šéfa kabinetu dosáhl vrcholu. Slovensku předpovídá zahraniční tisk polský scénář i předčasné volby. Bratislava 14:24 16. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházející slovenský premiér Robert Fico (vlevo) a jeho nástupce Peter Pellegrini | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Křehkého příměří si všímá ruský list Kommersant, podle něhož se nová vláda dlouho neudrží a bude mdlá. Předčasné parlamentní volby, v nichž se rozhodne o Ficově osudu, se dají očekávat ještě letos, míní list.

Podle serveru britského deníku The Telegraph se slovenský kabinet prozatím zachránil, avšak Slováci se s první vraždou novináře v zemi v blízké době nevyrovnají. To se také ukáže během dalších protestů, které se na Slovensku mají konat opět v pátek.

Mafiánský stát?

O tom, že Ficův odchod dokáže situaci uklidnit, pochybuje i švýcarský list Luzerner Zeitung. „Slováci mají pocit, že se přes noc ocitli v mafiánském státě,“ píše v komentáři.

„Nový začátek vypadá jinak,“ komentuje vývoj na Slovensku německý list Die Welt. Fico si podle něj chce zachovat kontrolu, proto prosadil do čela příští vlády člena své strany Směr-SD. „Lid by mu ale mohl jeho plány zkřížit,“ poznamenává deník. Klíčovou je nyní podle něj otázka, zda bude Slovákům Ficův odchod stačit. „Nechají se lidé tímto krokem ukonejšit? Nebo jich do ulic Bratislavy a mnoha dalších slovenských měst opět vyjdou desetitisíce?“ ptá se německý list s odkazem na páteční demonstrace.

Fico bude tahat za nitky

Média si také všímají Ficových snah zachovat si v zemi svůj vliv a v osobě Petera Pellegriniho, který by se měl stát novým předsedou slovenské vlády, vidí „Ficovu loutku“. Podle Luzerner Zeitung by toho Pellegriniho případný nástup do čela vlády příliš nezměnil. „Fico zůstane šéfem Smeru a bude nadále v pozadí tahat za nitky,“ napsal švýcarský deník.

Podle serveru Tagesschau, který je zpravodajským pořadem německé veřejnoprávní stanice ARD, Slovensku hrozí polský scénář. Fico by totiž mohl stejně jako předseda polské strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosław Kaczyński ovlivňovat dění jako šedá eminence z pozadí.

Rakouský list Der Standard uvádí, že ačkoli vydává slovenský premiér svůj odchod za oběť ve prospěch stability země, pochvalu si předseda Smeru nezaslouží. „Tváří v tvář aktuálnímu vývoji by mohla řada občanek a občanů vychvalování nynější koalice jako záruky stability považovat za špatný vtip,“ napsal Der Standard. Podle deníku by se mělo na Slovensku začít uvažovat o předčasných volbách jako o reálné možnosti, „místo toho, aby se jen maloval čert chaosu na zeď“.